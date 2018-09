Cronaca



Sopralluogo, l'Usl: "Camere miste sono casi sporadici"

lunedì, 24 settembre 2018, 15:41

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell'Azienda USL Toscana nord ovest diffuso dopo il sopralluogo fatto oggi dai comitati all'ospedale San Luca. L'azienda ribadisce che il numero di posti letto è quello che aveva già comunicato nelle settimane precedenti.



"Oggi la direttrice dell'ospedale Michela Maielli, insieme ad alcuni suoi collaboratori, ha incontrato i rappresentanti politici e dei comitati che avevano richiesto di visitare l'ospedale "San Luca" per avere conferma del numero di posti letto della struttura - scrive l'azienda sanitaria -. Per ciascun settore i responsabili medici ed infermieristici hanno fornito alla delegazione le informazioni del caso".

"La dottoressa Maielli ha ribadito che i posti letto dell'ospedale "San Luca" sono quelli già comunicati nelle settimane precedenti: 367 + 91 letti tecnici (dialisi, OBI, culle, poltrone) per un totale complessivo di 458 posti letto, contro i 434 (362+72 letti tecnici) che aveva il vecchio ospedale "Campo di Marte" nel 2014 - è scritto nel comunicato -. In più a Lucca sono in aumento nell'ultimo periodo anche i posti letto di cure intermedie, che però non erano oggetto della richiesta di verifica arrivata all'azienda".

"La direttrice dell'ospedale ha inoltre confermato che al "San Luca", come in tutti gli altri ospedali d'Italia, le camere "miste" (uomo - donna) sono casi sporadici ed eccezionali, per risolvere situazioni critiche e non fanno parte dell'attività ordinaria. La privacy delle persone è inoltre preservata sempre e comunque.

Per quanto riguarda il funzionamento dell'ospedale, grazie alla disponibilità ed alla professionalità del personale (come hanno potuto verificare i partecipanti al sopralluogo odierno) viene fornita quotidianamente un'assistenza adeguata all'interno di stanze di degenza (tutte ad uno o due letti) caratterizzate da un elevato comfort".

"Il tasso di occupazione dei posti letto è ovviamente più alto nell'area medica e proprio per questo (come è stato spiegato dalla dottoressa Maielli e dagli altri professionisti presenti) è stata attuata una ricalibrazione, con un aumento dei posti letto disponibili in area medica, che ha dato buoni risultati ed ha permesso di migliorare anche l'attività del pronto soccorso. Se necessario, verranno effettuare altre azioni di questo tipo per favorire un sempre miglior utilizzo dei posti letto".