Cronaca



Sorpreso a masturbarsi davanti ai passanti, denunciato

giovedì, 6 settembre 2018, 14:09

Immediato foglio di via e denuncia all'autorità giudiziaria per un pistoiese, originario della provincia di Lucca.



L'uomo, ieri pomeriggio, intorno alle 18, è stato sorpreso nei pressi della sortita di San Colombano mentre praticava atti di autoerotismo. Gli uomini delle volanti della questura hanno notato che l'uomo abbassava i pantaloni e compiva il gesto osceno al passaggio di ragazze giovanissime, mentre alla presenza di passanti di sesso maschile si ricomponeva.



È stato immediatamente bloccato e condotto in questura. In ufficio, gli operatori hanno scoperto che i suoi pantaloni erano trattenuti solo da un elastico, che facilitava l'accesso alle parti intime.



L'uomo, con precedenti anche specifici, in ragione del foglio di via, non potrà rimettere piede a Lucca nei prossimi tre anni.