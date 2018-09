Cronaca



Sosta vietata in via S. Chiara, i vigili urbani multano il Comune

domenica, 23 settembre 2018, 11:13

Singolare contravvenzione quella praticata da una pattuglia di polizia municipale ai danni di una auto di proprietà del Comune di Lucca e con tanto di contrassegni ben visibili sulla carrozzeria. Venerdì sera, in via S. Chiara, scatta la contravvenzione per divieto di sosta ossia sosta in posto riservato ai residenti, per una vettura comunale. I vigili urbani, in sostanza, che multano... se stessi o, comunque, lo stesso ente di appartenenza. Una solerzia indiscutibilmente legata al senso del dovere e alla malaugurata decisione del conducente di sostare nei posti auto contrassegnati dalle strisce gialle e riservati, appunto, ai residenti nel centro storico. Importo da pagare 41 euro. Domanda: chi pagherà questa contravvenzione?