Spazzatura abbandonata a Santa Maria a Colle

mercoledì, 12 settembre 2018, 12:08

di gabriele muratori

Senza freni ormai il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti in ogni dove. Stavolta a protestare sono alcuni residenti della zona di Santa Maria a Colle, che lamentano una discarica a cielo aperto appena sviluppatasi sul retro del camposanto del paese.



"Uno spettacolo indecoroso, e poi proprio a ridosso di un cimitero. Nemmeno il rispetto per i defunti". Sacchi neri d'immondizia e materialo vario, che nulla hanno a che fare con i possibili rifiuti di residui vegetali dei fiori delle tombe, sono stati lasciati da alcuni incivili proprio dietro il cimitero, sul selciato del parcheggio.



"Esistono le isole ecologiche sul territorio, ma molti maleducati preferiscono sbarazzarsi della loro spazzatura insozzando l'ambiente". E poco più in la sempre nel parcheggio auto del cimitero, la situazione non migliora. Il contenitore arancione della raccolta dei vestiti usati è stato forzato, svuotato ed effettuata la cernita dei vestiti per terra, lasciandoli sparsi in giro. Per ultimo, i pochi bidoni di plastica lungo la strada quasi di fronte la chiesa sono stracolmi, e il degrado prende inevitabilmente il suo spazio.



"Speriamo in un intervento repentino da parte del comune e di sistema ambiente, ma soprattutto a un rimedio per fermare questi episodi di ingiustificata inciviltà".