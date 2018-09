Cronaca



Successo di adesioni per la Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza

lunedì, 17 settembre 2018, 11:10

Il 21 e 22 settembre si svolgerà la Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, che ad oggi ha già ricevuto 15 mila adesioni. La giornata, riconosciuta dal World Kindness Moviment e patrocinata dall’Autorità Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, dal CONI e diverse federazioni sportive (tra cui Atletica, Bocce, Baseball e Softball, Ciclismo, Scacchi), dal CIP, dalla Camera dei Deputati, da 195 comuni Italiani ed 11 regioni, ha come obiettivo quello di circondare bambini e ragazzi di gentilezza, attraverso la pratica ludica; un bambino che vive circondato di gentilezza è più felice e da grande potrà riproporre le stesse qualità gentili (attenzione, empatia, gratitudine, sincerità..) apprese oggi, contribuendo a sostenere una società ancora più attenta alla felicità di tutti i cittadini.



Questa giornata rappresenta una festa per i bambini ed i ragazzi, a cui tutti gli adulti, che hanno a cuore il loro bene, sono invitati a partecipare, oltre ad offrire la possibilità di approfondire la conoscenza della gentilezza e riflettere sulle sue qualità, come ad esempio la gratitudine, che é la tematica di quest'anno. Alla giornata parteciperanno singole Famiglie, Scuole, Biblioteche, Pro Loco, Gruppi ricreativi, Associazioni Culturali, Associazioni Sportive, Pre e Post Scuola, proponendo, autonomamente, iniziative ed attività ludiche rivolte a bambini e ragazzi, sulla gentilezza. Anche i privati possono proporre iniziative, in modo disinteressato, come bell’esempio di gentilezza per bambini e ragazzi, come ad esempio il signor Fino da Marina di Campo (Isola d’Elba), ideatore e realizzatore della Giostra Ecologica, che si muove pedalando, che tra l’altro riporta molte parole gentili, pensate dagli alunni delle scuole locali e con semplicità trasmette felicità ai bambini che vi giocano, parteciperà alla Giornata donando ai bambini una risorsa preziosa, il suo tempo, consentendo loro di giocare sulla sua giostra, il 22 Settembre, gratuitamente. Un invito ai bambini che beneficeranno di questa splendida di opportunità di essere gentili, riconoscendo la bontà del sig. Fino, con un semplice "grazie".



Ognuno durante la Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, può essere un bell’esempio di gentilezza per bambini e ragazzi, proponendo iniziative di gentilezza, disinteressate, fatte con il cuore. Chi vuole può condividere la propria adesione, comunicando le iniziative proposte, sul sito www.giornatanazionaledeigiochidellagentilezza.it , curato dall’Associazione Culturale Cor et Amor . Il 21 e 22 Settembre coloriamo l’Italia di Gentilezza, per il bene dei bambini.