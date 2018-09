Cronaca



"Sulle Mura c'è un muretto molto pendente, va bene così?"

giovedì, 6 settembre 2018, 22:20

di eliseo biancalana

Un muretto decisamente molto inclinato. Un lettore ha contattato La Gazzetta di Lucca per segnalare la presenza sulle Mura di un muretto in mattoni decisamente molto pendente, come si vede dalle foto che accompagnano questo articolo.

Il muretto fiancheggia la passeggiata sopra le Mura, e si trova sul lato di Porta Sant'Anna. La parte inclinata inizia all'incirca dall'angolo con il Baluardo di San Paolino e arriva fino all'altezza della porta. Il muretto è inclinato verso la strada, scavalcandolo si andrebbe verso l'esterno della città.

Già a occhi nudo è facile accorgersi che la pendenza è piuttosto elevata. Le foto mostrano bene questa anomalia. Il lettore ha fatto cadere un filo con un peso dall'orlo del muretto fino a terra. La distanza tra il peso e la base del muro mostra la pendenza.

Il dubbio del lettore (e anche il nostro) è se tale situazione non necessiterebbe di qualche intervento.