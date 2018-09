Temporali, codice giallo su tutta la Toscana

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 17 settembre 2018, 16:44

Un ottimo gioco di squadra tra consiglieri comunali, amministrazione, ufficio tecnico e società Metro ha permesso, nel giro di una manciata di giorni, di evidenziare la presenza di una problematica strutturale all'ingresso del parcheggio coperto Mazzini, in viale Bacchettoni, nel Centro storico di Lucca; e al suo immediato ripristino di...

lunedì, 17 settembre 2018, 14:26

«Desidero formulare a tutte le studentesse, gli studenti, i Dirigenti Scolastici, i docenti e tutto il personale scolastico un sincero augurio per l'inizio di questo anno scolastico" questo l'inizio del discorso augurale del consigliere provinciale con delega all'istruzione Luca Poletti

lunedì, 17 settembre 2018, 13:57

Si aprono oggi le porte delle scuole per 7 mila 829 alunni iscritti ai sette istituti comprensivi del territorio comunale. In particolare per 1648 bambini parte oggi “il viaggio” di formazione nelle scuole d’infanzia mentre sono 3654 gli iscritti alle scuole primarie.

lunedì, 17 settembre 2018, 12:10

E’ iniziata la scuola anche all’ Itc Carrara, pare, senza troppi intoppi, seppur con qualche polemica. Fuori dall’istituto pronti ad entrare i ragazzi del Civitali. Lo stress è palpabile, alcuni genitori non vogliono sollevare polemiche altri invece sono piuttosto angosciati

lunedì, 17 settembre 2018, 12:08

Il lucchese Piermario Di Grazia è stato selezionato in base al proprio curriculum per un tirocinio al Parlamento Europeo, dove è entrato a far parte dello staff del presidente Antonio Tajani

lunedì, 17 settembre 2018, 11:10

Il 21 e 22 settembre si svolgerà la Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, che ad oggi ha già ricevuto 15 mila adesioni. La giornata ha come obiettivo quello di circondare bambini e ragazzi di gentilezza, attraverso la pratica ludica