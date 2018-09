Cronaca



Tre tifose dell'Arezzo aggredite a S. Marco: indaga la Digos

lunedì, 17 settembre 2018, 17:35

Un bruttissimo episodio che niente ha a che vedere con il calcio e con lo sport è avvenuto ieri sera a S. Marco al termine della partita tra la Lucchese e l'Arezzo disputata al Porta Elisa. Tre tifose della squadra amaranto, una mamma, la figlia e un'amica di quest'ultima, sono state aggredite mentre si trovavano all'interno della propria auto, una Opel di colore grigio, in procinto di ripartire, finita la gara, per il capoluogo aretino. Improvvisamente infatti, sono state circondate da alcuni supporters rossoneri che, accortisi trattarsi di tifose dell'Arezzo, hanno preso a bastonate l'auto rompendo il lunotto posteriore, danneggiando la carroezzeria del veicolo dandosi, poi, alla fuga.

Due delle tre donne sono state medicate al pronto soccorso dell'ospedale San Luca e guariranno in cinque e tre giorni. Una ha denunciato di essersi ferita nel momento in cui gli assalitori hanno sfondato il parabrezza posteriore. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle Volanti. Purtroppo l'auto era stata parcheggiata in una zona diversa da quella predisposta dalle autorità ed è stato gioco facile, quindi, per gli aggressori, avere la meglio e fuggire.

Le tre donne hanno poi presentato regolare denuncia negli uffici della questura di via Cavour dopodiché sono ripartite alla volta della propria città. Sull'aggressione indaga la Digos lucchese.