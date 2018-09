Trofeo della Croce, vince il Terziere di San Martino

Altri articoli in Cronaca

domenica, 23 settembre 2018, 15:50

Forse un colpo di sonno o una distrazione, hanno causato lo sbandamento di un'auto che lungo la circonvallazione, di fianco alla farmacia comunale, questa notte verso le due, ha violentemente urtato un palo della luce abbattendolo completamente

domenica, 23 settembre 2018, 11:13

E' accaduto nella sera di venerdì: un'auto con ben evidenti i contrassegni del Comune di Lucca, aveva parcheggiato in via S. Chiara in un posto riservato ai residenti

sabato, 22 settembre 2018, 17:56

Hanno suscitato un po' di disappunto tra alcuni presenti delle affermazioni fatte ieri in piazza San Giusto dal professor Luciano Luciani, molto noto in città per la sua attività di docente e di scrittore

sabato, 22 settembre 2018, 14:26

E' stata condotta oggi un'operazione antidroga. I dettagli saranno forniti nei prossimi giorni. Gli arrestati, quattro stranieri, al momento sono trattenuti in caserma in cortile degli Svizzeri e saranno associati in carcere dopo le 15

sabato, 22 settembre 2018, 14:03

"Differenzia e vinci", premiati oggi altri sei vincitori del concorso promosso dal comune di Lucca e Sistema Ambiente per incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, il concorso è iniziato dal primo di febbraio e terminerà il 15 ottobre di quest'anno

sabato, 22 settembre 2018, 12:25

Alla presenza delle massime autorità civili e lionistiche, nelle splendide sale della Villa Rossi di Vicopelago, la presidente Maria Gloria Montinari ha ufficialmente inaugurato la nuova annata della storica associazione