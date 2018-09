Cronaca



Un lucchese al Parlamento Europeo

lunedì, 17 settembre 2018, 12:08

Il lucchese Piermario Di Grazia è stato selezionato in base al proprio curriculum per un tirocinio al Parlamento Europeo, dove è entrato a far parte dello staff del presidente Antonio Tajani.

Piermario Di Grazia è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Pisa ed ha conseguito la laurea magistrale in Economics alla Scuola Superiore di S. Anna. In passato, grazie ad una borsa di studio, ha conseguito un master all'Università cinese di Chongqing e ha avuto esperienze lavorative presso le Nazioni Unite a New - York.

Appassionato di Musica, si è inoltre diplomato presso il CPM di Milano.