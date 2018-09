Cronaca



Un sostegno per il vecchio Mulino Germolli di Massa Macinaia: domenica festa in Corte

venerdì, 28 settembre 2018, 11:58

di gabriele muratori

Il Mulino Germolli di Massa Macinaia, è attualmente l'unico a energia idraulica rimasto ancora perfettamente funzionante nella zona del capannorese grazie alla passione e dedizione di Francesco Maffei, il quale ha ereditato dal nonno quella che si può definire come l'antica arte molitoria. Per far si che questo autentico pezzo di patrimonio storico resti in vita, domenica prossima 30 settembre, l'associazione culturale "La Ruota", in collaborazione con la Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito e con il patrocinio del comune di Capannori, organizza una giornata per riscoprire il mulino è tutto ciò che deriva, descrivendo l'arte dell'antico mestiere di mugnaio. L'appuntamento è quindi presso Corte Mulina a Massa Macinaia, dove il Mulino Germolli sarà aperto e in funzione per tutti i visitatori. Durante il pomeriggio saranno effettuate delle dimostrazioni di trebbiatura con macchine d'epoca con aperitivo in corte, musica e balli popolari. La partecipazione all'evento è totalmente gratuita, e sarà possibile comunque contribuire con un'offerta libera in sostegno del mulino Germogli.

Questo il programma dettagliato:

Ore 08.15 ritrovo presso San Leonardo in Treponzio in Via di Sottomonte c/o Ufficio del Cittadino (ex circoscrizione n.4), da dove partirà l'escursione attraverso una via collinare che permetterà ai visitatori di scoprire e comprendere testimonianze e tracce di antichi processi produttivi legati all'uso dell'acqua. Arrivo in Corte Mulina dove avrà luogo una dimostrazione di macinatura di cereali nel mulino Germolli, azionato dalla sola forza idraulica. All'interno, esposti alcuni componenti di un antico frantoio. A seguire, breve storia de "Le Fabbriche andanti ad Acqua", le Corti con L'Acqua e il paesaggio circostante. Al termine, dimostrazione di lavorazione del pane a cura del pani-pastificio Della Santina e degustazione di prodotti a base di farine diverse.

Dalle 15.00 alle 16.30, spazio verde in Via della Chiesa (Massa Macinaia) con dimostrazione di trebbiatura con macchina d'epoca.

Dalle ore 16.30 in poi, in Corte Mulina, dimostrazione di macinatura del grano nel Mulino Germolli, azionato dalla sola forza idraulica. Artigiani all'opera ed esposizione opere di artisti locali (Giuseppe Marsalli). Degustazione di ACQUA proveniente dalle fonti locali. In un unico luogo sarà possibile degustarle e apprezzarne le differenti proprietà organolettiche, e aperitivo in corte con pane da farina integra locale macinata dal mulino Germolli, cotto a legna, e olio extravergine di oliva delle colline compitesi accompagnato da buon vino rosso di Vorno. Danze tradizionali popolari per tutti, con il gruppo musicale "Di Terra In Terra" e animazione curata da Anna Maria Viscione.

Per tutta la giornata in corte mulina, sarà poi possibile visionare la mostra fotografica intitolata "passato e presente" a cura di Emiro Albiani, con bellissime immagini scattate al Mulino Germolli.

Per informazioni, associazione culturale "La Ruota" tel. 340 40 37 943, oppure Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito 340 40 37 943