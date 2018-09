Cronaca



Viabilità Arancio – San Filippo, un difficile nodo da sciogliere

martedì, 18 settembre 2018, 12:06

di gabriele muratori

Ennesimo atto, ieri sera nei locali parrocchiali di San Filippo, del confronto face to face tra cittadini e l'assessore al traffico del comune di Lucca Celestino Marchini, per discutere sulle proposte e sulle problematiche per migliorare la situazione di viabilità della zona dei quartieri San Filippo e Arancio, assoggettati ad una recente modifica che non va giù ad una buona fetta di residenti. Un difficile nodo da sciogliere, è a quanto pare l'aspetto della situazione che continua a prospettarsi per l'amministrazione in vista delle prossime modifiche da realizzarsi sull'area. L'assessore Marchini infatti, ha relazionato e mostrato a video su una serie di trasformazioni attualmente allo studio, che riguarderebbero tra l'altro l'eventuale realizzazione della rotatoria sotterranea sotto il tratto di ferrovia tra via Ingrillini e la via Romana. "Cosa e stato fatto e quali i risultati dovuti ai cambiamenti dal sottopasso ad oggi". Con una serie di dati percentuali e numeri, l'assessore ha descritto le eventuali migliorie dovute al flusso del traffico, aumentato poi però a causa del boom turistico degli ultimi anni presso la piana di Lucca. Risultati però che non accontentano molti dei residenti, che con tono acceso e senza mezzi termini hanno contestato all'amministrazione quello che da molti è stato definito un insopportabile girigogolo tra le vie interne che collegano via di Tiglio alla via Romana, e l'aumento del carico di traffico nelle vie vicinali di San Filippo. Ad aumentare poi il malumore generale, i recenti lavori alla fognatura sempre sulla via di San Filippo che per parte dell'estate, hanno paralizzato la zona. "Abbiamo effettuato i lavori anche a Sant'Alessio e sulla via del Brennero in contemporanea, ed abbiamo scelto agosto approfittando delle ferie e quindi di un traffico meno intenso" – Ha risposto l'assessore. "Abbiamo ripristinato il doppio senso di marcia sulla via di Tiglio, ed ora possiamo valutare nuove soluzioni". E tra le proposte da parte dell'amministrazione, si parla del completamento della rotatoria di via Lippi Francesconi, che potrebbe andare a collegarsi con la via di Tiglio, mentre da molti cittadini è stato tirato in ballo a furor di popolo la riapertura del passaggio a livello di via delle Fontanelle tra San Filippo e Mugnano, cosa però impossibile a seguito di precisi accordi di programma stretti anni or sono con Ferrovie. Situazione delicata poi per l'incrocio via della Chiesa – via Martini, dove otto incidenti in 45 giorni e la successiva realizzazione di tre stop, pare non riesca a calmare le acque. "Siamo sempre aperti a valutare le vostre soluzioni" - Ha proferito più volte Marchini, tra l'altro unico rappresentante comunale presente al dibattito. "A breve faremo un altro incontro per concretizzare questi progetti per addivenire alla giusta soluzione della zona 30". In ultima analisi, ad ingrossare la scontentezza nell'attuale viabilità, la sempre presente indisciplina di molti, tra automobilisti che imboccano sensi unici in barba ai divieti, soste selvagge, e ciclisti che continuano ad ignorare l'utilizzo delle più sicure piste ciclabili preferendo pedalare sulla carreggiata stradale.