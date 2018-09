Villa Basilica, in arrivo la carta di identità elettronica

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 28 settembre 2018, 15:47

Il progetto fa parte delle opere di valorizzazione e restauro delle Mura urbane attuate negli ultimi anni con una serie di interventi di restauro conservativo e di dotazioni rivolte ad ampliare la fruizione pubblica, anche con la realizzazione ex novo o la riqualificazione dei percorsi che circondano il monumento

venerdì, 28 settembre 2018, 11:58

Il Mulino Germolli di Massa Macinaia, è attualmente l'unico a energia idraulica rimasto ancora perfettamente funzionante nella zona del capannorese grazie alla passione e dedizione di Francesco Maffei, il quale ha ereditato dal nonno quella che si può definire come l'antica arte molitoria

venerdì, 28 settembre 2018, 08:49

È stata celebrata ieri sera, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Colle, paese natale di Monsignor Mansueto Bianchi, la cerimonia di inaugurazione di un busto bronzeo in suo ricordo ad opera dell’artista ceco Ivan Theimer con molta partecipazione, oltre a quella del mondo ecclesiastico, degli abitanti della frazione

giovedì, 27 settembre 2018, 20:57

Scena di ordinaria follia nel tardo pomeriggio di oggi dove nel centro storico di Lucca, un giovane di circa vent'anni, già noto alle forze dell'ordine, in forte stato di agitazione, ha dato in escandescenza in mezzo alla gente

giovedì, 27 settembre 2018, 17:30

I primi dati della fase di ascolto promossa in alcune scuole dalla Provincia di Lucca. Ideata anche l'iniziativa "ByeCO2" con l'App "WeCity" utile agli studenti per quantificare la sostenibilità degli spostamenti

giovedì, 27 settembre 2018, 17:19

È stato pubblicato da pochi giorni l'invito a manifestare interesse per l'acquisto del 60 per cento delle quote della società Gesam Gas e Luce. A vendere è Gesam Reti s.p.a. (già Gesam s.p.a.), azienda che è controllata per il 56,71 per cento da Lucca Holding s.p.a.