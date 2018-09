Cronaca



Zamp-eggiata lungo il Serchio di Anpana: 99 cani e 150 persone

lunedì, 10 settembre 2018, 11:09

In una splendida giornata di sole, si è svolta ieri, domenica 9 settembre, nel Parco Fluviale, con partenza e arrivo alla Terrazza Petroni, l'ottava edizione della "Zamp-eggiata lungo il Serchio".



Prima della partenza l'assessore all'ambiente e protezione civile del comune di Lucca, Francesco Raspini, ha salutato i presenti a nome dell'amministrazione comunale ricordando come, dopo 8 anni, la Zamp-eggiata sia diventata una manifestazione tradizionale e costante del Settembre Lucchese e augurando un buon divertimento a tutti i partecipanti. Novantotto i cani presenti alla manifestazione che, con i loro accompagnatori, circa 150 persone, hanno formato un lungo corteo di "bipedi" e "quattrozampe" nel parco fluviale. A inizio percorso, inoltre, è stata creata una postazione di Istruttori della Scuola di Educazione Cinofila Luccagility Dog che hanno intrattenuto grandi e piccini con giochi e "prove sul campo". Presenti anche alcuni volontari dei Nuclei Cinofili Anpana di Livorno e Lucca che hanno simulato la ricerca di un disperso.



Alla manifestazione era anche presente un automezzo di Soccorso Animali di Anpana Siena pronto per ogni evenienza in caso di emergenza. Al termine della Zamp-eggiata è stato donato un contributo alla Onlus "SOS. Animali e Ambiente" ed una targa agli operatori di Agility Maurizio Del Greco e Alice Cerri (ambedue di Luccagility Dog) freschi reduci dai Campionati del Mondo Meticci di Agility che si sono svolti dal 23 al 26 agosto in Inghilterra.



La mattinata si è conclusa con la premiazione - presente la Responsabile per la Toscana dello sponsor principale "Vet-Line" Caterina Modica - dei vincitori delle categorie "Il cane più giovane" (3 mesi e mezzo), "Il cane più anziano" (16 anni), "Il cane più simpatico" (Napoleone), "Il cane residente più lontano" (S.Vincenzo - Livorno) e "Il binomio con il conduttore più giovane" (Alice di 5 anni). Anche tutti i partecipanti alla "Zamp-eggiata lungo il Serchio" hanno ricevuto un pacco gara con gadget, omaggi e sconti.