4 milioni dalla Fondazione Crl per gli impianti sportivi

venerdì, 26 ottobre 2018, 16:24

Brutta avventura per un automobilista cinquantenne di Monsagrati, che nel primo pomeriggio di oggi, lungo la via provinciale per Camaiore, in località Maddalena, è andato fuori strada con la sua auto ribaltandosi su di un fianco

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:48

Ammonta a ben 21 milioni di euro la somma che la Fondazione destinerà agli interventi istituzionali per il prossimo anno, di cui 2 milioni per l'edilizia scolastica e 1 milione per gli impianti sportivi. In calo l'avanzo di gestione

venerdì, 26 ottobre 2018, 12:59

Sono cominciati in questi giorni i lavori di adeguamento strutturale e antisismico della palestra grande dell'Itc Carrara. I lavori affidati alle ditte Tnt/Consoloni e Teconofiniture per un investimento di circa 70mila euro servono per mettere in sicurezza alcune strutture in cemento armato dell'involucro dell'impianto sportivo e intervenire per prevenire episodi...

giovedì, 25 ottobre 2018, 22:55

Quando Samuele Cosentino, professione ristoratore e vicepresidente Fipe Confcommercio, ha letto il presunto episodio di razzismo di un collega apparso su un quotidiano locale, non ha potuto esimersi dal commentarlo. A modo suo

giovedì, 25 ottobre 2018, 19:01

Addio allo sterrato fuori Porta Santa Maria: al suo posto ora c'è il percorso in asfalto natura che collega la porta alla rotatoria di viale Matteo Civitali. Non solo, con le risorse rimaste è stata riqualificata anche la sortita di San Martino

giovedì, 25 ottobre 2018, 16:14

Un gruppo di studenti del collettivo del liceo artistico musicale Passaglia ha voluto manifestare questa mattina (25 ottobre) davanti alla sede di via Fillungo per far sentire la propria voce e far presente le problematiche della scuola