A Villa Bottini '4 zampe di successo'

sabato, 13 ottobre 2018, 18:49

di eleonora pomponi coletti

Un successo per “4 zampe in villa”, l’evento organizzato dall’Associazione Culturale Salvemini questo pomeriggio a Villa Bottini, dedicato agli amici a quattro zampe e non solo.

Numerosi i partecipanti, molti dei quali accompagnati dai loro fedeli amici, numerose anche le associazioni del territorio che hanno allestito all’interno della villa i loro stand.

Molti i relatori che sono intervenuti nella sala conferenze, con argomenti che spaziavano dall’educazione cinofila, ai diritti degli animali ecc.

Fiore all’occhiello della giornata, come ha ricordato il presidente dell’Associazione Salvemini, è stata la premiazione della mostra fotografica degli alunni della scuola Elementare di Montuolo: “mostra fotografica che ha chiuso un percorso biennale di collaborazione tra la nostra associazione e la scuola elementare di Montuolo; nell’anno scolastico 2017/18, infatti, abbiamo collaborato con questo istituito scolastico, come con altri, trattando temi molto attuali quali il bullismo e anche la problematica del maltrattamento degli animali. Quest’anno quindi, con l’aiuto della nostra socia Paola Masini, abbiamo proseguito il percorso realizzando questa mostra fotografica; tutto questo perché crediamo fermamente che sia senza dubbio importantissimo sensibilizzare gli adulti a questo tipo di problemi, ma sono i giovani ad avere in mano il futuro, ed è quindi importante più di ogni altra cosa sensibilizzare i più piccoli a queste problematiche così che abbiamo più strumenti per diventare buoni cittadini di domani”.