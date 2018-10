Cronaca



Affitti in nero in centro storico: in 12 nei guai. Controlli sui temporary store per i Comics

giovedì, 18 ottobre 2018, 10:34

di eliseo biancalana

Occhi puntati della guardia di finanza di Lucca su affitti e negozi in centro storico. Sono stati presentati oggi, presso la sede del comando provinciale di Lucca, i risultati dell'operazione "E-vado in vacanza". Sono 12 i proprietari di immobili finiti nel mirino delle fiamme gialle, che in vista dei Comics stanno intensificando i controlli sulle attività ricettive e sul proliferare dei temporary store.

Il risultato del lavoro svolto dai finanzieri è stato presentato dal comandante provinciale, colonnello Massimo Mazzone, e dal comandante della compagnia di Lucca, capitano Antonio Manselli. L'operazione "E-vado in vacanza" ha riguardato l'individuazione di evasori totali e paratotali operanti nel settore ricettivo, in particolare titolari di Bed and breakfast e di case vacanze. Sono 12 i proprietari di immobili del centro storico individuati e controllati, e 2 le società sottoposte a verifica fiscale. Dal punto di vista economico, si parla di oltre 400mila euro di corrispettivi e canoni non dichiarati.

L'attività investigativa ha preso spunto dalle numerose inserzioni online su siti dedicati. Gli evasori si avvalevano infatti di servizi internet per l'affitto di case per brevi periodi, senza dichiarare i canoni percepiti al fisco. Attraverso un complicato lavoro di ricerca e analisi, le fiamme gialle sono riuscite a circoscrivere una platea di soggetti economici su cui si sono orientati i controlli dei finanzieri. Attualmente sono ancora in corso controlli e verifiche fiscali che potrebbero portare a individuare altri evasori totali o paratotali.

"Ogni volta che c'è un'evasione fiscale nel libero mercato, c'è concorrenza sleale" ha ammonito il colonnello Mazzone. Il capitano Manselli ha anche sottolineato i rischi per la sicurezza pubblica, quando vengono alloggiati sul territorio locale soggetti esterni senza dichiararlo alle autorità competenti. Infatti 12 proprietari sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per non aver comunicato alla questura le generalità delle persone alloggiate.

Oltre che agli affitti, l'attenzione delle fiamme gialle è rivolta ai numerosi temporary store che apriranno in occasione dei Comics. Tra l'altro sono ancora aperti i controlli avviati l'anno scorso: la guardia di finanza si appresta a verificare se le somme dichiarate quest'anno dai titolari dei negozi corrispondono a quelle stimate nel 2017 dai finanzieri.