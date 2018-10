Cronaca



Al via la terza edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

martedì, 2 ottobre 2018, 10:34

Dall'1 al 7 di ottobre, Associazione Italiana Dislessia organizza la 3^ edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza a livello europeo, con la European Dyslexia Awareness Week.



L’iniziativa, dopo il successo delle scorse edizioni, prevede un ricco programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, che vedrà impegnati oltre 1.000 volontari AID, in collaborazione con 300 istituzioni tra enti pubblici e istituti scolastici.



Filo conduttore della manifestazione di quest’anno sarà la sinergia di due elementi fondamentali nella visione dell’Associazione: il potenziale e la collaborazione. Le persone con DSA possono riuscire ad esprimere e valorizzare il proprio potenziale, grazie alla cooperazione delle persone che li circondano siano essi genitori, docenti, specialisti o datori di lavoro, attraverso diverse strategie d’apprendimento o metodologie di lavoro.



Di seguito l’evento in evidenza: • Sabato 6 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.30 “Dote. Scoperta. Affermazione. IO al centro " L'evento si terrà presso l'Auditorium della Fondazione Banca Del Monte Di Lucca, Piazza San Martino 7, Lucca. Una dedicata a conoscere e approfondire le strategie didattiche funzionali con spunti di riflessione su un'efficace collaborazione tra scuola e famiglia, tenendo presente gli aspetti emotivi e relazionali della persona con DSA. Interverranno: Laura Querzola, Presidente AID Sezione di Lucca; Catia Abbracciavento, Ufficio per l’Autonomia Scolastica; Ilaria Maria Vietina, Assessora politiche formative e politiche di genere, comune di Lucca; Leonardo Fornaciari, Sindaco Comune Porcari; Luciana Ventriglia, Docente e Formatore Scuola AID; Marina Pisani e Giuseppina Valiante, referenti DSA Polo "Fermi-Giorgi"; giovani AID della sezione di Lucca; Enrico Ghidoni: Neurologo, Formatore Tecnico AID. Nel pomeriggio si terranno anche due laboratori dedicati ai docenti e ai genitori.



L’evento è gratuito e aperto a tutti. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. I posti sono limitati. Si richiede iscrizione ai seguenti link: https://www.aiditalia.org/it/attivita/811 Per maggiori informazioni: https://lucca.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-1-7-ottobre2018



Per visualizzare la locandina dell’evento: https://www.aiditalia.org/Media/SezioniLocali/Lucca/Documenti/locandina_snd2018.pdf



Per una donazione e per sostenere le attività dell’Associazione Italiana Dislessia: http://aiditalia.org/it/sostienici. Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili.