Allarme a San Concordio, "sventrata" la Q5 di Alessandro Terigi

giovedì, 25 ottobre 2018, 16:14

Un gruppo di studenti del collettivo del liceo artistico musicale Passaglia ha voluto manifestare questa mattina (25 ottobre) davanti alla sede di via Fillungo per far sentire la propria voce e far presente le problematiche della scuola

giovedì, 25 ottobre 2018, 14:49

Si tratta di tre italiani, provenienti da un'altra provincia, che sono stati muniti di foglio di via obbligatorio da Lucca per tre anni, e denunciati a piede libero per tentato furto

mercoledì, 24 ottobre 2018, 22:25

Il 4 ottobre il nostro giornale pubblicò una lettera-denuncia a firma di un infermiere dell'ospedale San Luca con cui veniva segnalato il ritardo nella effettuazione di un intervento urologico: dai canonici 60 giorni a ben otto mesi

mercoledì, 24 ottobre 2018, 18:00

Si tratta di Gennaro Evidente, di 31 anni, residente a Napoli, arrestato ieri pomeriggio e condannato questa mattina alla pena patteggiata di un anno e dieci mesi di reclusione

mercoledì, 24 ottobre 2018, 14:30

Adeguamenti progettuali, scavi archeologici non previsti dal cronoprogramma iniziale e ritardi imputabili all'impresa hanno determinato la concessione da parte della direzione dei lavori di ulteriori 175 giorni, l'amministrazione segue attentamente la realizzazione dell'ultima fase delle opere

mercoledì, 24 ottobre 2018, 12:14

Un pachistano di 28 anni è stato condotto d’urgenza dalla Polizia Stradale di Firenze presso l’ospedale di Careggi poiché, al fine di superare i quiz per la patente, si era infilato un auricolare nell’orecchio per ricevere le risposte esatte, ma al termine della prova l’apparecchio gli è rimasto incastrato dentro