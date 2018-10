Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore e vento forte

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 31 ottobre 2018, 18:27

Si tratta di Alberto D. Il giovane nascondeva la droga nell'auto. A casa i militari hanno trovato ulteriori 40 grammi circa di cocaina, hashish e marijuana e due bilancine di precisione oltre a 500 euro frutto di spaccio

mercoledì, 31 ottobre 2018, 15:12

Un pensiero da parte Croce Verde Pubblica Assistenza a tutti i volontari che non ci sono più

mercoledì, 31 ottobre 2018, 14:27

E-Distribuzione informa i clienti nelle aree colpite dal maltempo che per interruzioni prolungate del servizio, di durata superiore a determinati limiti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta, direttamente nella...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:44

Si terranno domenica 4 novembre, a Lucca, le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate, Festa Nazionale

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:33

Incidente stradale questa mattina in via del Tanaro a Picciorana, dove una Yaris guidata da una signora cinquantenne è improvvisamente sbandata per poi finire contro il muro di un'abitazione impattando contro il contatore del gas della casa

martedì, 30 ottobre 2018, 16:46

Lo ha detto il presidente della Toscana Enrico Rossi al termine del sopralluogo effettuato sui cantieri per la realizzazione del raddoppio ferroviario della linea Pistoia-Lucca insieme all'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, al sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, al senatore Riccardo Nencini e al rappresentante di Rete ferroviaria italiana...