Cronaca



Anche Lucca si mobilita per Calci

giovedì, 4 ottobre 2018, 11:43

Un'iniziativa di raccolta fondi si svolgerà sabato 6 ottobre alla Certosa di Calci, dalle 16 alle 18. Ad annunciarlo Beatrice Speranza, una volontaria dell'organizzazione Art of Living di Lucca (un'organizzazione mondiale, no profit e laica basata sul volontariato che detiene uno status consultivo speciale e permanente presso il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU).



"Dati i tragici eventi di questi giorni - dichiara la volontaria -, noi dell'organizzazione abbiamo deciso di spostare un evento legato alla meditazione che si svolgerà in varie città italiane come Milano, Firenze e Roma dalla nostra città Lucca a Calci per meditare tutti insieme e per l'occasione anche di raccogliere delle offerte da devolvere interamente alle famiglie che sono state colpite dall'incendio. Abbiamo pensato inizialmente subito alla Certosa che si è salvata miracolosamente dalle fiamme, anche per la connotazione fortemente spirituale del luogo e abbiamo trovato subito l'appoggio del direttore Roberto Barbuti, dell'architetto Stefano Aiello e del direttore del Polo Museale Stefano Casciu per gli spazi aperti e in caso di pioggia anche il Comune di Calci è stato prontissimo e disponibile per darci a disposizione la tensostruttura adiacente gli uffici comunali".



"La meditazione - spiega - sarà guidata da uno Swami, un monaco indiano che è proprio in questi giorni in visita in Italia: Swamiji Jyothirmaya - insegnante di meditazione, impegnato nel costruire una società senza stress e nel diffondere messaggi di pace e fratellanza universale".



"Meditare tutti insieme - conclude -, crea una grande onda di energia positiva ed è l'occasione di raccogliere offerte libere da devolvere interamente alle famiglie colpite.Si consiglia di portarsi dei cuscini e coperte per sedersi sul prato della Certosa, nel caso della tensostruttura il comune ci fornirà sedie e microfoni".