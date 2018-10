Cronaca



Anpana Lucca: evacuati animali del Piccolo Rifugio... ma è una simulazione!

domenica, 7 ottobre 2018, 10:09

Per la prima volta a Lucca si è svolta, all'interno dell'esercitazione di Protezione Civile "LUCCA 2018", una simulazione di evacuazione animali dal "Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna" a Monte S.Quirico dove si trovano numerosi "animali della fattoria" provenienti, in parte, da situazioni di malgoverno e/o sequestri.



"Con il nuovo Codice di Protezione Civile - a partire dallo scorso gennaio - ricorda Angelo Bertocchini Presidente Territoriale di Anpana Lucca - al volontariato di protezione civile è finalmente riconosciuta la facoltà di intervenire sugli animali in caso di emergenza o calamità. Anpana Lucca, da circa 10 anni, si occupa di questo settore prendendo parte alle principali calamità nazionali in aiuto a persone e animali (anche se con difficoltà visto che, come scritto, solo da poco è stato regolamentato)".



"Proprio per questo - ha continuato Bertocchini - saputo della realizzazione dell'esercitazione "Lucca 2018", è stato proposto al Comitato Comunale di Protezione Civile, di poter realizzare, durante "Lucca 2018", una simulazione "mirata" all'ambito animale con l'evacuazione, appunto, di animali dal "Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna" (Onlus) con sede a Monte S.Quirico".



Nei giorni scorsi sono stati fatti sopralluoghi del posto e, finalmente, questa mattina Anpana Lucca ha potuto svolgere questa simulazione. Verso le ore 11.00 è così giunta alla Protezione Civile comunale una richiesta di aiuto da parte di una cittadina perchè "una colata di fango aveva fatto crollare una stalla del Rifugio suddetto ferendo una bambina che, con il padre, stava sfamando gli animali." La signora informava, altresì, del rischio anche per gli animali e della necessità di evacuarli in altre zone o, quantomeno, metterli in sicurezza. A questo punto si è messa in moto la macchina dei soccorsi: il Comune ha tempestivamente contattato Anpana e 118 per segnalare l'accaduto. Due squadre di volontari del Nucleo Ecozoofilo di Protezione Civile di Anpana Lucca si sono recate sul posto, supportate anche da un mezzo Anpana recupero animali - di stanza a Siena che interviene un tutta la Toscana per esigenze emergenziali - e, mentre alcuni sono entrati all'interno del rifugio, vagliando naturalmente anche le condizioni della piccola ferita, altri hanno allestito il Posto Medico Avanzato Veterinario dell'Associazione dove un Medico Veterinario (simulato in questa occasione) ha visitato gli animali evacuati dal rifugio. I casi più gravi sono stati così caricati sul mezzo attrezzato per recupero animali e condotti ad una clinica veterinaria della zona per le cure più urgenti; gli altri, invece, sono stati messi in sicurezza. Mentre il Nucleo Ecozoofilo di Anpana Lucca stava effettuando i primi recuperi, è giunta sul posto anche un'ambulanza della CRI, per soccorrere la bambina ferita, Aurora di 9 anni, che è stata rassicurata dai volontari, stabilizzata e condotta al più vicino ospedale. È la prima volta che a Lucca è stata realizzata una simulazione di questo tipo - ha dichiarato soddisfatta la volontaria Dina Giusti di Anpana Lucca - ed è stato utilissimo, per i volontari presenti, valutare i tempi di intervento, i tempi necessari di allestimento del Posto Medico Avanzato Veterinario e le modalità di evacuazione in una tale criticità. Alla simulazione erano presenti anche 2 Osservatori della Protezione Civile della Regione Toscana (che hanno chiesto informazioni e dettagli su questi tipi di interventi fotografando i vari recuperi), 2 graduati dei Vigili del Fuoco, il Dirigente della Protezione Civile Comunale Maurizio Prina e il Funzionario Protezione Civile Comunale Andrea Sodi.



"Ci auguriamo - ha dichiarato la vice presidente Anpana Lucca Gloria Frizzi - che queste esercitazioni avvengano più frequentemente per testare i vari tipi di specializzazione delle Associazioni facenti parte del Comitato Comunale di Protezione Civile".