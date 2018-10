Cronaca



Aperta la campagna solidale "Insieme per Argo" di Anpana, anche Anpana Lucca in aiuto rifugio cani allagato

mercoledì, 10 ottobre 2018, 16:00

Nella nottata del 5 ottobre, una marea di acqua e fango ha invaso il Rifugio "Oasi Argo" a Cirò Marina. Nel rifugio, dove si trovavano oltre 200 cani, è naturalmente avvenuto il finimondo e lo spettacolo che si è creato agli occhi dei volontari e Vigili del Fuoco è stato irreale: un mare di acqua, cani che nuotavano, altri che si erano arrampicati alle reti o sulle cucce sommerse, altri che stavano finendo le forze e rischiavano di morire.

I soccorritori, grazie ai canotti dei e con i Vigili del Fuoco sono, fortunatamente, riusciti, dopo ore, a portare in salvo tutti gli animali, visibilmente impauriti e sotto shock dall'accaduto e solo cinque cani, due adulti e tre cuccioli, sono stati trovati affogati. Anpana Nazionale ha quindi deciso, tramite le Sezioni Anpana in Italia, di aprire dei punti raccolta di cibo per questi animali visto che del Rifugio tutto è andato distrutto dalla spinta delle acque. Anche ANPANA LUCCA, per questo, come già avvenuto in occasione di altre calamità che hanno colpito il nostro Paese, si è quindi attivata ed ha istituito, presso il proprio UDA (Ufficio Diritti Animali) a S.Alessio in Via S.Alessio n. 2145, nei locali della Ex Scuola Elementare, un Punto raccolta di cibo secco o umido per quegli animali. L'UDA sarà aperto i giorni 13-20-27 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ma, comunque, per chi non ha possibilità di venire a consegnare il cibo, i volontari Anpana Lucca sono disponibili, in ogni momento, a venire a ritirarlo presso le abitazioni dei donatori-benefattori. Per questo basta contattare il numero 366/2780347 oppure il numero 389/8439734 con i quali saranno presi accordi per il ritiro. Chi, invece, vorrà fare una donazione, potrà bonificare l'offerta all'IBAN di Anpana Lucca IT19Z0760113700001039496607 con causale: cani inondazione Calabria. Le somme raccolte saranno versate ad un magazzino di mangimi e articoli per cani di Cirò Marina che è stato indicato dalla Referente del Rifugio, Caterina Semeraro, dove, da sempre, la struttura si rifornisce per i propri cani.

Relativamente, invece, al materiale da raccogliere, Anpana Lucca si raccomanda, sentita la referente del Rifugio, di non portare coperte, guanti, guinzagli, collari in quanto si crea un accatastamento di prodotti che non servono in questo momento di emergenza. A inizio novembre, poi, finito il perido di raccolta, il secco e l'umido sarà inviato, tramite Corriere, al Rifugio di Cirò Marina per essere stoccato. SIa la raccolta dei fondi che il cibo che giungeranno a Cirò Marina saranno monitorati dal volontari Anpana Onlus che hanno Sezioni in Calabria così da garantire la massima trasparenza della Campagna Solidale denominata, ricordano in Anpana Lucca, "OPERAZIONE INSIEME PER ARGO". Anpana Lucca ringrazia anticipatamente tutti coloro che potranno e vorranno aiutare gli animali della struttura con la speranza che, come nelle altre emergenze, il buon cuore dei lucchesi faccia la differenza.