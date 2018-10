Cronaca



Arrestato 40enne albanese per immigrazione clandestina

giovedì, 11 ottobre 2018, 15:14

Ieri, la polizia di stato ha arrestato un albanese per immigrazione clandestina. Oggi, dopo la convalida dell'arresto, operato dalle volanti della questura, l'ufficio immigrazione eseguirà l'accompagnamento alla frontiera dell' albanese. L'uomo era stato già espulso dall'Italia, per poi rientrare senza autorizzazione.

L'espulsione del 40enne risale al 2013; l'uomo aveva fatto ricorso, respinto dal giudice di pace nel 2017. Pochi giorni dopo si era imbarcato da Brindisi per Valona. Ieri, l'albanese che ha precedenti per stupefacenti, lesioni, rissa e furti è ricomparso a Lucca in un albergo della città. Nel pomeriggio è previsto l'accompagnamento alla frontiera.