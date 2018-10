Cronaca



Artebambini e Unicef a Lucca

venerdì, 12 ottobre 2018, 13:00

Civili, politici, economici, culturali, sociali: i diritti e i doveri.

Ma dove collochiamo i diritti? Siamo portati a riconoscerli come affermazioni di legge, conquiste storiche, percezioni astratte, eppure i diritti sono fatti di concretezza, di scelte, di comportamenti. E come percepiamo i doveri? spesso come fardelli, come passi obbligati, eppure sono azioni che ci rendono responsabili, protagonisti, importanti. Entrambi, diritti e doveri, possono renderci felici.

Come raccontare i diritti e doveri ai bambini?

Come spiegare loro che non sono soltanto parole scritte su carte storicamente meravigliose? Attraverso le arti e il laboratorio: arte, musica, poesia, hanno una potenza ineguagliabile, attraversano i secoli, superano i confini, parlano un linguaggio universale fatto di sentimenti, di emozioni, di sensorialità.

Costruiscono l’architettura del nostro vivere sociale. Il laboratorio è il microcosmo privilegiato dove sperimentare e riconoscere i diritti e i doveri: perché “Essere” è un'arte che ha bisogno di azioni concrete...partecipare, rispettare, conoscere, rifiutare, scegliere.

Da tre anni a Lucca Artebambini e Unicef hanno portato il gioco dei diritti nelle scuole. Venti scuole, più di cento classi, tremila e più bambini hanno affermato, vissuto, sentito il diritto all’ identità, il diritto alla cittadinanza, il diritto al gioco e da questo anno il diritto alla creatività e all'immaginazione.

Un progetto circolare, partecipato che coinvolge non solo Artebambini e Unicef, ma anche gli insegnanti che si mettono in gioco con passione nelle ore di formazione, i bambini che con azioni concrete, laboratori, atelier, toccano con le mani e con le esperienze i diritti e infine i genitori che al termine del progetto sono invitati a mostre, interventi, giochi, attività sui temi vissuti dai propri bambini.