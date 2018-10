Cronaca



Aumentano gli italiani che si rivolgono alla Casa della Carità

venerdì, 19 ottobre 2018, 14:12

di eliseo biancalana

Sono aumentati i lucchesi che si rivolgono ogni giorno alla mensa e al dormitorio organizzati dalla Casa della Carità in via del Fosso. Lo ha affermato Diego Martini, che coordina il servizio, durante la seduta odierna della commissione sociale.

Martini ha spiegato che sono mediamente un'ottantina le persone che si rivolgono alla mensa, che è aperta tutti i giorni dalle 12 alle 12.30, festivi compresi (resta chiusa solo alcuni giorni ad agosto, pur garantendo il servizio in forma take away). Grazie alla convenzione con il comune, una cinquantina di pasti giornalieri sono acquistati dalla CIR Food, mentre le ulteriori esigenze vengono coperte grazie a donazioni private (ad esempio con i cibi in prossimità di scadenza che vengono forniti dai supermercati Esselunga e Carrefour). "Negli ultimi anni ho notato un incremento di persone da Lucca" ha affermato Martini. Tra gli utenti stranieri sono invece in aumento le donne, probabilmente badanti rimaste disoccupate.

Anche nel dormitorio la maggior parte degli ospiti sono lucchesi. Sono 16 i posti letto a disposizione, riservati agli utenti di sesso maschile. Le persone bisognose vengono individuate presso i centri d'ascolto.

Le attività della Casa della Carità si avvalgono in grande prevalenza del lavoro dei volontari. La struttura è di proprietà della diocesi.