Blitz della polizia all'Arancio

Altri articoli in Cronaca

martedì, 9 ottobre 2018, 12:57

Continua a crescere il numero dei dae in giro per Lucca, gli utili defibrillatori salvavita necessari in caso di arresto cardiaco, posizionati nei vari punti strategici della città

martedì, 9 ottobre 2018, 11:33

Da domani, mercoledì 10 ottobre, sono aperti i termini per la presentazione delle richieste on line relative al Bando 2019-2021 dedicato all’edilizia scolastica e attivato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la realizzazione di progetti di ristrutturazione e di adeguamento delle scuole della provincia di Lucca

lunedì, 8 ottobre 2018, 16:58

E' accaduto questa mattina sul monte Magno. Allertati subito i soccorsi, la centrale operativa del 118 ha valutato nell'immediato quale fosse l'ospedale più vicino per trasportare il ferito, visto che la zona in questione era proprio a metà strada tra l'ospedale Versilia ed il San Luca.

lunedì, 8 ottobre 2018, 10:35

In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2018, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Sezione Territoriale di Lucca insieme all’Azienda USL Toscana nord ovest promuove per giovedì 11 ottobre il consueto appuntamento con gli screening visivi gratuiti di misurazione della pressione oculare per la sensibilizzazione alla prevenzione del glaucoma

domenica, 7 ottobre 2018, 22:08

Ancora alta tensione nelle carceri toscane, tornate al centro delle cronache. Commenta gli eventi accaduti nelle ultime ore nel carcere di Lucca Pasquale Salemme, segretario nazionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE

domenica, 7 ottobre 2018, 11:17

La Gazzetta di Lucca ha ricevuto la rimostranza di Stefania Finocchiaro, una donna che ha partecipato regolarmente all’assegnazione e dopo una lunga attesa e vari rimandi di responsabilità ci ha contattato perché ancora non le hanno fornito l’abitazione