Cronaca



Cade di bicicletta: trasportato in codice rosso al San Luca

lunedì, 8 ottobre 2018, 16:58

di gabriele muratori

Brutto incidente per un ciclista amatoriale questa mattina sul monte Magno, che dalla sella della sua bici è caduto a terra riportando alcuni traumi tra cui uno piuttosto serio alla schiena e alla testa. Allertati subito i soccorsi, la centrale operativa del 118 ha valutato nell'immediato quale fosse l'ospedale più vicino per trasportare il ferito, visto che la zona in questione era proprio a metà strada tra l'ospedale Versilia ed il San Luca. Deciso poi per quest'ultimo, l'uomo è stato quindi immobilizzato sulla barella spinale e poi condotto in pronto soccorso in codice rosso, ma solo per dinamica, viste le sue condizioni di coscienza.