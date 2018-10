Camion prende fuoco in autostrada

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 19 ottobre 2018, 17:10

Intense settimane per i lavori stradali nel territorio comunale di Lucca, le buone condizioni meteo consentono di realizzare velocemente numerosi lavori di ripristino o rifacimento completo del manto stradale sia nel centro storico che nelle frazioni

venerdì, 19 ottobre 2018, 14:57

Riceviamo e pubblichiamo la mozione approvata all'unanimità dall'assemblea sindacale dei docenti e del personale ATA delle scuole "Carrara - Nottolini - Busdraghi" e "Machiavelli - Civitali - Paladini". Domani, sabato 20 ottobre, dalle ore 15, si terrà in piazza San Michele la manifestazione indetta da Cobas scuola, Flc Cgil, RSU...

venerdì, 19 ottobre 2018, 14:12

Sono aumentati i lucchesi che si rivolgono ogni giorno alla mensa e al dormitorio organizzati dalla Casa della Carità in via del Fosso. Lo ha affermato Diego Martini, che coordina il servizio, durante la seduta odierna della commissione sociale

venerdì, 19 ottobre 2018, 12:07

Sono otto le manifestazioni di interesse arrivate a Gesam Reti per rilevare il 60 per cento delle quote di Gesam Gas e Luce. Di queste ne sono state ammesse 7, esclusa A2A

venerdì, 19 ottobre 2018, 09:10

Questa mattina l'assessore al bilancio, controllo di gestione, tributi, società partecipate Giovanni Lemucchi ha illustrato alla Commissione consiliare competente la quarta ed ultima variazione sul bilancio 2018

giovedì, 18 ottobre 2018, 16:24

Parte la campagna del comune di Lucca per eliminare quella presenza dei sacchetti della spazzatura che, nel centro storico, ogni mattina rappresenta tutt'oggi un elemento di criticità per il decoro