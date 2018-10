Cronaca



Camionista usava il volto della Madonna per nascondere un pulsante per taroccare la scatola nera del tir: multato

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:48

Ieri vicino Lucca una pattuglia della sottosezione di Viareggio ha fermato un uomo di 52 anni, originario del padovano, che stava transitando con il suo TIR carico di carbonella da consegnare in Versilia. L'uomo aveva creato un marchingegno per disattivare la scatola nera del mezzo, azionato con un pulsante nascosto dietro un santino con l’immagine della Madonna e appiccicato sul cruscotto del suo mezzo. La polstrada si è accorta del pulsante e ha ritirato la patente all'uomo, gli ha tolto 10 punti e sequestrato tutto il marchingegno, multandolo per quasi 2 mila euro.