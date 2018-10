Cronaca



Caserma dei vigili del fuoco, eppur non si muove

venerdì, 12 ottobre 2018, 23:17

di annalisa ercolini

E’ da diverso tempo che la situazione della Caserma provinciale a Lucca è in stato di agitazione. Nel mese di marzo i pompieri protestavano perché gli spogliatoi e i dormitori erano inagibili. Ancora a metà giugno replicavano perché la situazione non era messa in sicurezza non soltanto nei dormitori ma anche in altre stanze o uffici resi impraticabili.

La Gazzetta di Lucca in questi giorni si è rivolta all’ing. Maria Vincenza Saccone, in qualità di dirigente del comando provinciale dei vigili del fuoco per far luce sulla questione.

Ingegnere quali sono le problematiche?

“La caserma ha mostrato delle criticità strutturali già da inizio estate, in virtù di queste sono state prese dal comando delle misure precauzionale sul personale a causa di un eventuale crollo di controsoffitti delle camerate e delle infiltrazioni più o meno generali nella palazzina uffici. Detto questo l’immobile non è di nostra proprietà ma della provincia per cui sono stati allertati i canali della sede proprietaria la quale ha valutato che effettivamente ci sono delle criticità. Ora queste criticità comportano un intervento che non si risolve in maniera estemporanea poiché devono adoperarsi in modo consistente sulla caserma che è comunque una struttura datata e pertanto devono fare un intervento importante.”

Queste problematiche esistevano già prima dell’estate?

“Diciamo che la causa scatenante è avvenuta ad inizio primavera in realtà la caserma è una struttura obsoleta. Le date precise non le ricordo tuttavia l’elemento che ha provocato questi forti disagi è stato un forte temporale primaverile.”

In sostanza a che punto siamo?

“Non lo deve chiedere a me ma alla provincia. Sta di fatto che ad oggi è tutto fermo come lavori anche se so che la provincia si è attivata per i finanziamenti. C’è un impegno costante da parte della provincia. Vorrei sottolineare che ci sono due problemi che vanno parallelamente: uno strutturale e anche di risolvere il futuro di questa caserma. Contemporaneamente stiamo cercando di trovare delle migliori soluzioni per l’alloggiamento temporaneo. Mi spiego meglio: noi abbiamo delle stanze con delle brandine che servono a far riposare il pompiere, giusto il tempo che fa l’intervento durante la notte. Sin da subito sono stati montati i cosiddetti moduli abitativi, una sorta di prefabbricato, in più il nostro Ministero ha previsto uno stanziamento di varie centinaia di migliaia di euro per acquisire dei moduli di nuova generazione per alloggiare anche l’amministrazione. Della cosa ne sono a conoscenza il Prefetto, il Direttore Regionale ed è monitorata dal Ministero.”