Caserma vigili del fuoco, primo piano interdetto: in arrivo intervento da 450mila euro

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:59

di eliseo biancalana

La provincia di Lucca ha approvato il piano definitivo per la riqualificazione e il miglioramento energetico della copertura, la sostituzione della controsoffitta al primo piano e l'adeguamento funzionale delle camerate di servizio della caserma dei vigili del fuoco di Lucca. Il valore economico dell'intervento ammonta a 450mila euro.

L'edificio di via Barbantini è di proprietà dell'amministrazione provinciale. Lo scorso marzo si sono distaccate alcune porzioni di intonaco dai soffitti del primo piano del corpo dell'immobile dove sono collocate le camerate. Dalle verifiche che ne sono seguite, sono emerse criticità nelle condizioni di sicurezza dei soffitti, con il rischio di crollo della controsoffittattura. Di conseguenza, venne deciso in accordo con il comando dei vigili del fuoco di interdire il primo piano del fabbricato. Inoltre, durante ulteriori sopralluoghi sono state riscontrate anche alcune infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura, che potrebbero essere state concausa dell'aggravarsi delle condizioni della controsoffittatura pesante e dei suoi intonaci sottostanti.

Il decreto deliberativo che approva l'intervento, specifica che i locali del primo piano sono "indispensabili" per le attività del corpo dei vigili del fuoco, "chiamati ad intervenire durante l'intera giornata e per tutti i giorni dell'anno e che quindi qualsiasi limitazione nello svolgimento delle proprie mansioni determina una criticità a livello gestionale e organizzativo del servizio, i cui effetti possono in qualche modo ricadere sulla sicurezza dei cittadini".