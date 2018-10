Cronaca



Cerca di vendere delle collanine di finto oro a un gioielliere: indagato per truffa un 73enne

venerdì, 5 ottobre 2018, 17:26

Continua senza sosta l'attività di controllo del territorio che la polizia di stato conduce in questi giorni nella città di Lucca.

Gli operatori delle volanti e della polizia amministrativa e sociale della questura hanno indagato per tentata truffa un italiano di 73 anni, di origini napoletane, che aveva tentato di vendere delle catenine di finto oro ad una gioielleria di via Fillungo.

Il truffatore aveva proposto al gioielliere di scambiare delle catenine d'oro con un orologio, ma il commerciante, temendo una truffa, ha prima temporeggiato, poi lo ha invitato a tornare e, nel frattempo, ha chiamato il 113 fornendo una descrizione dettagliata dell'uomo.

Le volanti e la squadra amministrativa, impegnati in controlli specifici ai "compro oro", sentita la nota via radio, si sono messi alla ricerca del soggetto, che è stato bloccato poco dopo in via Fillungo. Alla vista della pattuglia, il 73enne ha provato a liberarsi di due bustine gettandole a terra. Gli operatori si sono accorti del gesto e le hanno recuperate: all'interno le catenine di finto oro che avrebbe voluto vendere al commerciante.

L'uomo, inoltre, aveva con sé 17 tessere Viacard sulle quali sono in corso accertamenti. Il soggetto, con a carico vari precedenti specifici, è stato accompagnato in questura, denunciato per tentata truffa e raggiunto da foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca, per tre anni, a firma del questore.