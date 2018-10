Cronaca



"Chiediamo che all'ex Campo di Marte neuropsichiatria infantile sia spostata al piano terra"

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:24

di barbara ghiselli

“Chiediamo che la neuropsichiatria infantile, con i dottori, i logopedisti e fisioterapisti venga spostata al piano terra dell'ex ospedale Campo di Marte oppure che gli ascensori all'interno della palazzina siano efficienti e, in caso di guasto, siano prontamente aggiustati”.

Queste sono le parole di Maria Nuti, amministratrice della pagina Facebook “Genitori H per sostegno” che, prendendo come esempio,quanto è successo ad un'amica fa presente il suddetto problema.

“La mia amica ha un figlio con una grave disabilità motoria – racconta la signora Nuti a La Gazzetta di Lucca - e necessita di fare fisioterapia, una volta alla settimana, presso la neuropsichiatria infantile. I medici della neuropsichiatria infantile si trovano al primo e al secondo piano della palazzina e quindi i bambini e i ragazzi con problemi motori sono costretti, per salire, a prendere l'ascensore. Purtroppo, recentemente, mentre la mia amica stava per portare suo figlio alla terapia, ha ricevuto una telefonata dalla fisioterapista che le ha segnalato il guasto dell'ascensore nella palazzina e quindi l'impossibilità di poter fare la seduta”.

La signora Nuti afferma che, purtroppo, questo fatto non è la prima volta che accade e che, addirittura, la volta precedente l'ascensore è stato riparato dopo un mese e di conseguenza le terapie sono state sospese e rimandate per tutto questo periodo. “Sono necessarie le sedute di fisioterapia per questi ragazzi – dichiara – dato che non servono solo per fare dei miglioramenti ma anche per non peggiorare le situazioni già preesistenti. Purtroppo quanto è accaduto alla mia amica e a suo figlio non è un fatto isolato infatti in molti mi hanno segnalato questo disservizio ed è per questo che chiedo e mi auguro che, chi di dovere, si impegni a trovare una rapida soluzione a questo problema”.

La signora Nuti fa presente che a causa della patologia di alcuni pazienti con disabilità motoria che usufruiscono della fisioterapia presso la neuropsichiatria infantile è praticamente impossibile raggiungere i piani della palazzina portando i bambini /ragazzi in braccio, considerato anche che alcuni di essi, essendo ormai adolescenti hanno raggiunto un peso (50 – 70 chilogrammi) difficile da sostenere per l'accompagnatore e quindi rischioso sia per il ragazzo che per il genitore.