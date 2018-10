Cronaca



Controlli alle facciate delle chiese di Santa Maria Bianca e San Michele in Foro

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:08

di eliseo biancalana

Ha suscitato una certa apprensione in città la notizia del ritrovamento di un piccolo frammento di calcare sul selciato della chiesa di San Maria Bianca (detta anche Santa Maria Forisportam). Prontamente il parroco del centro storico, don Lucio Malanca, si è rivolto a un restauratore qualificato per verificare la sicurezza del luogo di culto. Da ieri sono in corso accertamenti sulla facciata della chiesa e la prossima settimana sarà fatto un controllo anche alla chiesa di San Michele in Foro.

"Sono stato chiamato da don Lucio, che ringrazio, per la revisione sia della facciata di Santa Maria Bianca, sia per la facciata di San Michele in Foro" ha confermato a La Gazzetta di Lucca il dottor Paolo Cecchettini, restauratore qualificato, diplomato presso la scuola di alta formazione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Cecchettini, che ha già lavorato in passato a Lucca, è specializzato nei materiali lapidei. "La priorità è la sicurezza – ha proseguito il restauratore –. È stato trovato un pezzetto di pietra calcarea a terra, un frammento di ridotte dimensioni, circa 5 centimetri per 5, che chiaramente ha messo giustamente in allarme il parroco, il quale ha voluto subito correttamente verificare le condizioni della facciata".

Per esaminare la chiesa Cecchettini si sta avvalendo di una piattaforma mobile che gli è stata fornita dalla ditta Geonova. A quanto risulta al restauratore, la chiesa di Santa Maria Bianca fu oggetto di un intervento di restauro circa 15 anni fa, e di una successiva revisione nel novembre 2016. "Con l'ausilio di questa piattaforma mobile, ieri e oggi siamo andati a verificare tutta la superficie della facciata, cercando di capire innanzitutto se ci sono delle criticità, cioè dei frammenti a rischio di caduta, e secondariamente lo stato conservativo generale" ha spiegato.

I risultati del controllo sono stati rassicuranti. "Ieri con il dottor Valentino Anselmi della soprintendenza, che ringrazio, abbiamo guardato tutta la facciata – ha spiegato Cecchettini –. Non abbiamo trovato il punto dal quale questo frammento si è staccato. Probabilmente è un frammento che non proviene dalla facciata, nel senso che è un pezzo che non ha collegamento diretto con altre parti della facciata lapidea. Le condizioni generali della facciata sono buone, non ci sono parti a rischio di caduta o cose simili. Il tutto è stato controllato manualmente metro per metro, in modo da essere sicuri".

L'area di fronte alla chiesa è al momento transennata, per consentire lo svolgimento dei controlli in sicurezza. Accanto alla chiesa si trova l'ingresso della scuola primaria "Giovanni Pascoli", i cui bambini sono oggi andati a scuola regolarmente. La dirigente della primaria esprime il suo ringraziamento alla parrocchia per il tempestivo intervento sulla facciata.