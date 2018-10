Cronaca



Creano un diversivo per rubare i soldi dal registratore di cassa: denunciati in tre

giovedì, 25 ottobre 2018, 14:49

Ieri pomeriggio, la volante della questura ha denunciato tre persone che, poco prima, avevano tentato di rubare dalla cassa di un negozio di generi alimentari, a Ponte a Moriano. Mentre un uomo e una donna avevano creato un diversivo facendo cadere a terra una bottiglia di birra, il terzo complice si è avvicinato alla cassa aprendola. Il rumore emesso dallo sportello della cassa ha allarmato la titolare. I tre ladri, oramai scoperti, si sono immediatamente allontanati dal negozio. La titolare ha segnalato il fatto al 113 indicando il modello di macchina con la quale i ladri si erano allontanati. I poliziotti dell'ufficio Volanti, dopo serrate ricerche, sono riusciti ad intercettare la macchina con i tre. Sebbene la perquisizione personale e del veicolo abbia esito negativo, in considerazione del tentativo di furto e dei numerosi e gravi precedenti penali, i tre italiani, provenienti da altra provincia, sono stati muniti di foglio di via obbligatorio da Lucca per tre anni, e denunciati a piede libero per tentato furto.