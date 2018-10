Cronaca



Detenuto marocchino aggredisce una guardia

martedì, 9 ottobre 2018, 18:48

Un detenuto di origine marocchina ha aggredito oggi un agente di polizia penitenziaria 5 nel carcere S. Giorgio di Lucca. Alle 13 odierne, presso il carcere di Lucca, un detenuto di nazionalità marocchina in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti, all'improvviso e senza apparente motivo ha dato in escandescenze aggredendo l'Agente di servizio che lo accompagnava; in suo soccorso accorrevano altri Agenti che riuscivano a contenerlo evitando il peggio.

L'Agente di Polizia Penitenziaria doveva successivamente fare ricorso a cure sanitarie presso il pronto soccorso del locale Ospedale. A dare la notizia è il Segretario Generale dell’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) Leo Beneduci che dichiara: "Si tratta dell'ennesimo episodio in cui è la Polizia Penitenziaria a fare le spese sulla propria incolumità personale di un disservizio che vede accogliere nel carcere individui in grave stato di disagio psichico ovvero soggetti a crisi da tossicodipendenza. Episodio ancora più grave visto e considerato che il detenuto in questione già in passato è stato autore di ennesime aggressioni, senza subìre alcun procedimento disciplinare né tantomeno l'allontanamento dalla struttura di Lucca che, ove ce ne fosse bisogno, dimostra l'inefficienza dell'attuale provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, magari impegnato in altre faccende con il garante dei diritti dei detenuti regionale".

"Nel rammentare alle Autorità Politiche e dell'Amministrazione Penitenziaria che il personale di Polizia Penitenziaria non è dotato di alcuno strumento per affrontare e/o prevenire aggressioni e violenze da parte della popolazione detenuta né tantomeno è in possesso di conoscenze professionali tali da permettergli di valutare crisi comportamentali di natura psichiatrica e più propriamente di competenza sanitaria - conclude Beneduci - facciamo appello come operatori di Polizia al servizio dello Stato acché siano adottate finalmente le misure idonee a far cessare il quotidiano massacro dei Poliziotti Penitenziari all'interno del sistema penitenziario Italiano"