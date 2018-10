Cronaca



Detenuto sale sui tetti del carcere

mercoledì, 17 ottobre 2018, 17:27

"A Lucca ancora una volta si è rischiato grosso". Lo dice Pasquale Salemme, segretario nazionale per la Toscana del sindacato autonomo polizia penitenziaria SAPPE, che ricostruisce l'accaduto: "Verso le ore 10.15, un detenuto di origine magrebine è salito sul tetto dell'infermeria del carcere. Dopo una trattativa durata 30 minuti e con il personale di polizia penitenziaria pronto ad intervenire, il detenuto ristretto volontariamente è sceso dal tetto. Oramai gli eventi critici alla Casa Circondariale di Lucca sono quotidiani e l'assenza del personale appartenenti al ruolo degli ispettori fa si che gli assistenti capo debbono sobbarcarsi turni di otto ore di Sorveglianza Generale. Il personale è stanco e demotivato e se l'amministrazione centrale e regionale non appronterà i giusti accorgimenti, il personale darò corso a breve a manifestazioni di protesta. Inoltre, la presenza di ristretti che nonostante abbiano posto in essere comportamenti che hanno destabilizzato l'ordine e la sicurezza sono ancora nell'Istituto lucchese alimenta il malcontento della polizia penitenziaria".

Il SAPPE, attraverso il segretario generale Donato Capece, denuncia il ciclico ripetersi di eventi critici in carcere: "La situazione è stata paradossale e sconcertante, gestita al meglio dal Personale di Polizia Penitenziaria. Le carceri sono più sicure assumendo gli Agenti di Polizia Penitenziaria che mancano ed assegnandoli a Lucca dove c'è una significativa carenza di organico, finanziando e potenziando i livelli di sicurezza delle carceri. La tensione resta alta nelle carceri ed il sovraffollamento sta tornando a livelli allarmanti. E' sotto gli occhi di tutti che servono urgenti provvedimenti per frenare la spirale di tensione e violenza che ogni giorno coinvolge, loro malgrado, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria nelle carceri italiane, per adulti e minori".