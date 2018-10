Cronaca



Disagi al Machiavelli, i genitori si costituiscono in associazione

sabato, 6 ottobre 2018, 17:25

di Barbara Ghiselli

Questa mattina si è tenuto un incontro nella sala Tobino della provincia al quale hanno preso parte una trentina di genitori rappresentanti di classe delle varie scuole appartenenti all'Isi Machiavelli che hanno fatto presente problematiche e fatto un primo punto della situazione.

L'incontro, moderato da Andrea Bonturi, ex presidente del consiglio d'istituto dell'Isi Machiavelli, con la partecipazione di Giampiero Rossi, rappresentante dei genitori del liceo scientifico tecnologico del polo "Iti -Fermi", è stato anche l'occasione per costituire l'associazione dei genitori (APS).

L'associazione, tra le varie cose, intende promuovere la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo di tutti gli alunni delle scuole della provincia di Lucca, partendo dalle scuole dell'infanzia e arrivando alle secondarie superiori comprese.

Durante la riunione, alcuni dei genitori presenti e aventi i figli al liceo classico, hanno espresso le loro preoccupazioni in merito ai lavori che verranno fatti nella scuola di via degli Asili che riguarderanno la facciata e il tetto.

"Vorremmo avere un quadro più chiaro e preciso di come verranno eseguiti i lavori e vogliamo garanzie che agli alunni ciò non provocherà disagi"; "Vorremmo che la scuola ci fornisca maggiori informazioni in merito al progetto di restauro, e soprattutto, vorremmo che pensassero ad un piano B nel caso che i lavori fossero incompatibili con la permanenza degli alunni nelle aule dell'istituto".

Questi sono stati alcuni dei commenti dei genitori, presenti alla riunione, e riguardanti i dubbi e i timori per gli alunni del liceo classico. Per quanto riguarda invece le scuole "Civitali - Paladini" ora divise tra l'istituto Carrara, l'edificio 7 dell'ex ospedale Campo di Marte e i prefabbricati, alcuni genitori hanno affermato che i loro figli si trovano bene, anche se lamentano di non potersi spostare più di tanto per ragioni di sicurezza e, proprio per questo motivo, non poter accedere ai distributori di merendine che sono collocati in zone a loro non accessibili.

"Manca un po' la sensazione di far parte tutti della stessa scuola visto che alcuni ragazzi sono nei prefabbricati e altri nell'edificio dell'ex ospedale Campo di Marte, comunque, nel complesso mi sembra che come inizio sia stato abbastanza positivo" ha detto un genitore. C'è però anche una richiesta che fa Lisa Clifford, la mamma di un'alunna del Paladini: "Vorrei che alla classe di mia figlia, che si trova nell'edificio 7, fosse assegnata un'aula più ampia, dato che per arrivare al suo posto, non avendo il necessario spazio per passare tra le sedie, è costretta, così come gli altri alunni, a salirci sopra". La signora Clifford ha raccontato che, nelle prime due settimane, nella classe di sua figlia erano in 25 e c'erano solo 22 banchi quindi alcuni erano costretti a stare in due o in tre in un banco. "Passato però questo periodo speravo, - ha fatto presente la signora Clifford - dato che la classe è stata spostata, che venisse data un'aula adeguata e non così stretta. Mi domando poi, come faranno a spostarsi e lasciare lo spazio tra un alunno e l'altro perchè non copino, durante le verifiche".

Tanti dunque gli argomenti affrontati alla riunione e che sperano di trovare una rapida soluzione. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Per maggiori informazioni riguardo all'associazione dei genitori che è stata costituita formalmente, si ricorda che è possibile scrivere a: associazionegenitorilucca@gmail.com