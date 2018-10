Cronaca



Disservizi sui bus, cittadino si rivolge alla magistratura

sabato, 27 ottobre 2018, 10:06

Un esposto alla magistratura sulla situazione del trasporto locale. Lo ha presentato un cittadino di Capannori, che ha inviato il testo per conoscenza a esponenti del mondo politico e istituzionale nazionale, regionale e locale, oltre che alla stampa. L'utente lamenta una situazione di "inefficienza del trasporto", per la quale i cittadini subirebbero "un aumento del costo dei biglietti e degli abbonamenti", ricevendo in cambio dei "disservizi".

"Il trasporto pubblico in tutta la provincia di Lucca gestito da Vaibus scarl (azienda controllata da CTT Nord srl) sta peggiorando ogni giorno con disservizi del tipo – sostiene il cittadino di Capannori –: ritardi/soppressioni delle corse, continui guasti giornalieri agli autobus e mancanza di vetture per effettuare il servizio (anche con scuole chiuse), aria condizionata guasta (alcuni pendolari sono svenuti per troppo caldo a bordo provocato da queste problematiche), pulizia sulle vetture non effettuata regolarmente e di conseguenza i bus sono pieni di sporcizie varie. Ci sono problematiche anche per quanto riguarda la sicurezza perché molti autobus non sono muniti di estintore a bordo, hanno sostegni e sedili rotti, le porte non si aprono/chiudono, i pneumatici sono lisci, freni malfunzionanti, i gas di scarico entrano anche all'interno dell'abitacolo, i vetri sono scheggiati, o riparati con il plexiglass, nel pianale o nelle pareti interne dei bus ci sono dei buchi riparati con piastre metalliche".

"Tutto questo – continua l'utente – mette a rischio i pendolari e rende sgradevole viaggiare su i mezzi pubblici che non sono confortevoli anche per i molti problemi alle sospensioni che sono da sostituire, inoltre ci sono molte infiltrazioni d'acqua dai vetri e porte quando piove. Sono stati spesi molti soldi pubblici inutilmente come per installare il sistema AVM su i bus e questo sistema non funziona sulla maggior parte delle vetture. Un'altra problematica consiste anche nel reperire i biglietti perché, ci sono poche rivendite e a bordo degli autobus molti autisti non vendono i biglietti perché l'azienda non li retribuisce per questo servizio. In alcune biglietterie Vaibus non c'è accesso per disabili e spesso non si riesce a ottenere informazioni sugli orari e servizio perché il personale non è informato su eventuali variazioni. Sono stati acquistati autobus nuovi e sono già in condizioni pessime perché non viene effettuata la manutenzione su tutto il parco mezzi. Per sopperire ai bus guasti ne sono stati acquistati alcuni usati che sono peggio di quelli in servizio e provocano ancora più disagi".

"Con la presente – conclude il cittadino – chiedo che si ponga una seria attenzione dei problemi e si risolvano individuando le responsabilità di tali continui disservizi".