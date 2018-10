Cronaca



Due indagati per l'aggressione alle tifose aretine

mercoledì, 17 ottobre 2018, 09:59

di eliseo biancalana

Sono stati individuati dalla polizia due dei presunti responsabili dell'aggressione ai danni di tre tifose aretine (di cui una di 77 anni). L'episodio avvenne domenica 16 settembre, nelle vicinanze dello stadio Porta Elisa, dopo la fine del match Lucchese-Arezzo. I risultati dell'indagine sono stati presentati in conferenza stampa dal questore Vito Montaruli e dal dirigente della Digos Leonardo Leone.

Da un primo esito delle indagini, sono due le persone indagate. Si tratta di due uomini, entrambi lucchesi, uno di 38 anni e uno di 32, appartenenti al gruppo ultras "La meglio gioventù". A detta della questura, si tratta di due soggetti già noti, uno di loro (quello di 38 anni) è già stato in passato colpito da daspo, mentre l'altro (quello di 32) ha fatto parte del noto gruppo dei "Bulldog". I due sono indagati per violenza privata, lesioni personali e danneggiamento aggravati e in concorso.

Le indagini proseguono ora per individuare gli altri responsabili dell'aggressione all'auto delle tifose. Il gruppo era infatti, probabilmente, costituito da 7-8 persone. Non si tratterebbe comunque di un'aggressione premeditata.

Secondo la ricostruzione della polizia, dopo la partita vinta degli amaranto, tre auto con all'interno alcuni tifosi aretini (probabilmente riconoscibili dalle sciarpe) non avrebbero usufruito del servizio di scorta dalle forze dell'ordine, e sarebbero finite dalle parti di Piazza della Concordia, dove sono soliti parcheggiare i tifosi della Lucchese. Le prime due auto riuscirono a passare indenni, ma furono viste da alcuni ultras rossoneri, che poi si accanirono sulla terza vettura con le tre tifose (ma forse nel buio gli aggressori non si accorsero che nell'auto c'erano delle donne).

Gli indagati sarebbero stati identificati da più testimoni. Un ruolo importante nelle indagini lo hanno avuto le telecamere e la collaborazione delle tre aggredite. Sull'auto delle tifose sono state ritrovate delle impronte digitali che saranno utili per accertare ulteriori responsabilità.