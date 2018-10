Cronaca



Ecco i nuovi vertici del Real Collegio

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:53

di annalisa ercolini

Nella Sala dell’Affresco del Real Collegio è stato presentato il team del consiglio di amministrazione con a capo il presidente Francesco Franceschini, il dottor Vittorio Barsotti ex dirigente scolastico, Donatella Buonriposi dirigente scolastica provinciale, l’architetto e professore di storia dell’arte Massimo Malatesta, l’imprenditrice Cristina Lucchesi e Alessandro Sodini. Alla presentazione sono intervenuti anche il vicesindaco Giovanni Lemucchi e il rappresentante della provincia Luca Poletti.

Il presidente Franceschini gestirà per i prossimi tre anni il Real Collegio: “Il nostro sarà un lavoro collettivo, dove tutti in realtà avranno attraverso le loro professionalità, lo spazio per far crescere questa struttura. Questa superficie è importante per la città di Lucca sia dal punto di vista turistico che da quello culturale. Avvieremo il nostro percorso partendo da due linee: una strutturale, per il recupero del bene, attraverso l’aspetto architettonico ed urbanistico. L’altra, perseguendo le idee del precedente presidente riguardo agli eventi culturali.”

“Questo edificio – ribatte la Buonriposi – è nato come centro di formazione, non a caso si chiama Real Collegio e a suo tempo fu voluto perché la città crescesse. I membri nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione sono Massimo Malatesta, architetto e storico dell’arte e un’aspirante docente, l’imprenditrice Cristina Lucchesi. Quindi due aspetti quello culturale assieme a quello imprenditoriale in modo che la struttura sia rilanciata nel panorama lucchese. Il presidente saprà guidare la squadra compiendo un ottimo lavoro. Tanti progetti possono essere realizzati in questo enorme spazio.”

In realtà di idee ve ne sono già diverse poiché un’ala dell’edificio, secondo il Barsotti potrebbe essere utilizzato come polo scolastico e universitario. Un’area interdetta potrebbe essere utilizzata come corridoio con vista. Inoltre, nel palazzo al momento inagibile si può scorgere la teca di Santa Zita. Pertanto unendo la chiesa con l’edificio si potrebbe creare un percorso museale.

“L’amministrazione – interviene Lemucchi – è ben felice di rappresentare il Real Collegio in quanto per le tante manifestazioni offerte dalla città, è lo spazio che viene utilizzato in maniera più continua perché è polifunzionale, ha utilizzi differenti con superficie interna ed esterna, quindi modulabile. Pertanto l’interlocuzione con l’amministrazione sarà continua proprio per questo motivo.”

Vittorio Barsotti sottolinea invece la responsabilità del luogo: “Noi abbiamo un obbligo a servizio della città. Mantenere la struttura anche se molto costosa e serbare alcuni progetti delle precedenti amministrazioni. Come diceva la dottoressa Buonriposi, si può far tutto ma dobbiamo farlo bene, scegliendo.”

“La qualità delle personalità – esordisce Paoletti – è un buon auspicio per un ottimo lavoro.”