Cronaca



Emergenza maltempo, la protezione civile attiva la colonna mobile regionale

martedì, 30 ottobre 2018, 14:54

La protezione civile regionale ha attivato la colonna mobile regionale che, con una ventina di squadre del volontariato, supporterà direttamente le strutture operative regionali del Vigili del Fuoco. In particolare il lavoro dei volontari si sta rivelando indispensabile nei territori di Massa, Livorno e Grosseto che sono i comuni più colpiti dal maltempo di queste ore. I volontari insieme ai vigili del fuoco sono impegnati in interventi di rimozione di tronchi o abbattimento di alberi pericolanti per riaprire le strade e per la messa in sicurezza di edifici con la rimozione di intonaci o tegole. A fare il punto, alle 11 di oggi martedì 30 ottobre, la videoconferenza del sistema della protezione civile regionale con tutti i soggetti coinvolti, ovvero Province, Prefetture, Lamma, Geni civili e Centri operativi comunali.

Ecco il quadro.

Lucca

A differenza delle altre zone la Lucchesia è stata flagellata dal maltempo anche nelle ultime ore, pioggia e vento hanno costretto alla chiusura le due principali strade del fondovalle del Serchio: la statale 12 del Brennero, chiusa ancora in due sensi, e la strada provinciale Lodovica, che è stata riaperta a metà mattina. Altre strade comunali risultano chiuse ma senza creare particolare problemi.

Circa 30 frazioni sono ancora senza elettricità, l'Enel sta lavorando per ripristinare le utenze. A Sant'Anna, a Lucca, un tetto scoperchiato ha costretto alcune famiglie a trovare riparo fuori casa. Segnalati danni per il vento a Capannori e per la pioggia a Porcari.