Esercitazione di Protezione Civile "Lucca 2018". Buona la risposta del volontariato

sabato, 6 ottobre 2018, 18:58

di gabriele muratori

Si è conclusa da poche ore la prima esercitazione di protezione civile ideata dal comune di Lucca e realizzata per mezzo delle varie associazioni di volontariato, le quali si sono adoperate in simulazioni di pronto intervento in alcune aree di forte criticità del nostro territorio in ambito di interventi di protezione civile.

Svoltasi tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato, i circa più di cinquanta volontari si sono appunto esercitati in alcune prove che hanno simulato una frana nella zona di Vinchiana, con tanto di effettivo recupero di feriti da dentro un'automobile ricoperta di detriti, fino alla parziale evacuazione di alcune abitazioni del paese del Piaggione.

Tutto quanto effettuato in maniera verosimile e quindi svolto secondo i principali protocolli di intervento da parte degli operatori di soccorso. Le prove hanno poi proseguito il sabato mattina con interventi di salvataggio ed evacuazione presso la scuola media "Custer de Nobili" a Santa Maria a Colle per concludersi con la messa in moto di una serie di pompe idrovore che hanno pescato l'acqua dai vari corsi nei pressi del fiume Serchio.

"Poche le prove, ma utili per l'addestramento dei volontari e per mostrare alla cittadinanza la disponibilità di risorse in caso di bisogno" – riferiscono gli addetti. All'esercitazione, hanno partecipato nell'ordine, Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, Croce Verde di Lucca e Ponte a Moriano, Croce Rossa di Lucca, Anpana, Ari, Ser, Valpac Valfreddana, Alpini, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco e una di polizia municipale, che hanno lavorato sotto il coordinamento dei vari funzionari comunali e della Regione Toscana, intervenuti per valutare tempistiche e risorse in campo su uno dei territori tra i più critici in ambito regionale.