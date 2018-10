Cronaca



Festa per il gruppo donatori di sangue della Misericordia di Lucca

giovedì, 18 ottobre 2018, 15:46

di gabriele muratori

Il gruppo donatori di sangue FRATRES "Mario Staderini" della Misericordia di Lucca, l'unico gruppo di donatori di sangue rimasto attivo all'interno della città e da sempre collocato nella storica istituzione, festeggia quest'anno il 50° anniversario della sua fondazione.

Il consiglio direttivo, al fine di celebrare questa ricorrenza, ha indetto le seguenti iniziative alle quali ha il piacere di invitare la cittadinanza a partecipare:

Sabato 20 ottobre ore 17:00: presso il salone arcivescovile di Piazzale Arrigoni 1, si terrà un seminario sul dono del sangue al quale prenderanno parte oltre al gruppo proponente, il consiglio provinciale FRATRES e il centro trasfusionale dell'ospedale "San Luca" di Lucca.

Domenica 21 ottobre ore 10:30: presso la cattedrale di San Martino, S. Messa Solenne concelebrata da Don Mauro Lucchesi, rettore della cattedrale e da Padre Vincenzo Brunini, cappellano storico del gruppo. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità civili e militari della città, e saranno presenti inoltre i gruppi gemelli delle associazioni AVIS e FIDAS provenienti da altre città d'Italia.

La cittadinanza è invitata a condividere la gioia dei donatori per quello che non è un traguardo ma un nuovo punto di partenza e partecipare alle iniziative poste in essere.

Tutte le iniziative in programma godono il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Lucca, dell' azienda sanitaria USL Toscana nord-ovest e del Centro Nazionale per il Volontariato, in collaborazione con il CESVOT Regionale.