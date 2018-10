Cronaca



Fiamme al vivaio Testi, un intossicato

domenica, 21 ottobre 2018, 13:23

di eliseo biancalana

Doppio incendio all'ex vivaio Testi, vicino alle Mura. Le fiamme sono scoppiate una prima volta nella notte, e poi c'è stata una ripresa in mattinata. Una persona è rimasta intossicata, ma le sue condizioni non sono gravi.

Il primo incendio è scoppiato verso le 2 notte. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, muniti di autobotte. Le fiamme hanno bruciato qualche albero, ma sono state presto domate. Poi stamani c'è stata una ripresa, ed è stato necessario l'intervento del 118 per soccorrere due persone. Una è stata portata all'ospedale San Luca.

Notizia in aggiornamento