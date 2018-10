Cronaca



Fondazione Crl, previsionale 2019: 21 milioni di euro di erogazioni, cala avanzo di gestione 2018

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:48

di eliseo biancalana

"I tempi non sono più quelli ricchi di una volta" ha esordito il presidente della Fondazione cassa di risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, durante la conferenza stampa di presentazione del documento programmatico previsionale 2019, da poco approvato dall'organo di indirizzo dell'ente di erogazione. Ma ammonta comunque a ben 21 milioni di euro la somma che la Fondazione destinerà agli interventi istituzionali per il prossimo anno, di cui 2 milioni per l'edilizia scolastica e 1 milione per gli impianti sportivi.

In calo l'avanzo di gestione. Nella sede di San Micheletto, affiancato dalla direttrice Maria Teresa Perelli e dal responsabile progetti Massimo Marsili, Bertocchini ha spiegato che il livello delle erogazioni della Fondazione nel 2018 ha risentito dell'andamento delle partecipazioni azionarie dell'ente. L'esercizio 2018, sulla base delle risultanze annuali delle proiezioni a fine anno, presenta rendite nette pari a circa 34,3 milioni di euro, in diminuzione rispetto a quanto previsto dal documento programmatico-previsionale 2018 (che stimava invece 40,6 milioni di euro). A pesare negativamente è l'andamento delle partecipazioni azionarie della Fondazione in Banca del Monte dei Paschi di Siena, Banca Carige e Banca del Monte di Lucca (stimate sulla base dei dati semestrali dei singoli istituti al 30 giugno 2018). Allo stato attuale, l'ente di San Micheletto prevede un avanzo di gestione di 24,7 milioni di euro (nel documento programmatico previsionale si indicava 30,6 milioni di euro). Tutto questo ha comportato una diminuzione della disponibilità per le erogazioni nel 2019, che è passata dai 21 milioni previsti nel 2018 a 19 milioni di euro. Questo perché il ricorso alle riserve dell'ente è sottoposto a dei vincoli che servono a garantire la permanenza del patrimonio nel tempo. Comunque, la disponibilità di 19 milioni di euro sommata a 1,4 milioni di euro provenienti da revoche e rimodulazioni di erogazioni da anni precedenti e a 792mila euro dall'accantonamento al fondo per il volontariato, permettono comunque alla Fondazione di ipotizzare per il 2019 un ammontare complessivo di erogazioni deliberate di circa 21,2 milioni di euro.

Carige, "Fiducia Malacalza" Bertocchini ha poi ammesso che la situazione di incertezza dei mercati finanziari potrà avere un impatto. Per quanto riguarda nello specifico la difficile situazione di Banca Carige, il presidente della Fondazione ha espresso fiducia sul primo azionista dell'istituto di credito, Vittorio Malacalza, ma ha anche sostenuto che se le cose per la banca genovese dovessero andar male, le conseguenze per l'ente di San Micheletto sarebbero minime, data la diversificazione degli investimenti.

Il modello Lucca. Parlando dell'attività di erogazione della Fondazione, Bertocchini si è anzitutto soffermato su quello che ha definito "il modello Lucca", che parte dall'ascolto delle esigenze del territorio, per poi passare alla co-progettazione con le realtà locali e all'attivazione di sinergie, da cui si arriva alla scelta delle modalità dei progetti, alla loro realizzazione e al loro monitoraggio. Ultimo passaggio, la rendicontazione e la valutazione dei risultati ottenuti. Esempio della bontà del modello sarebbero i risultati ottenuti con il bando sull'edilizia scolastica emanato dalla regione Toscana. Secondo Bertocchini il 50 per cento delle risorse messe a disposizione potrebbe arrivare sul territorio lucchese.

Edilizia scolastica. Proprio l'edilizia scolastica è una delle voci di rilievo del documento programmatico-previsionale 2019. Ammontano infatti a 2 milioni di euro le risorse messe in campo per lavori di adeguamento e ristrutturazione delle scuole della provincia di Lucca (10 milioni è lo stanziamento complessivo per il quadriennio 2018-21). Di queste risorse circa 1 milione è già stato destinato a interventi urgenti concordati con la provincia e con alcuni comuni e 1 milione è invece il budget 2019 del bando edilizia scolastica attualmente aperto (scadenza 30 novembre).

Impianti sportivi. Novità in arrivo, il bando per la ristrutturazione di impianti sportivi a uso pubblico, sul quale la fondazione mette 1 milione di euro. Dato che si tratta di un ambito di intervento inedito per l'ente di San Micheletto, prima del bando è stato emanato un invito a presentare manifestazioni d'interesse (scadenza il 16 novembre), cosicché la fondazione possa meglio valutare le esigenze del territorio.

Fondazione coesione sociale. In ambito socio-sanitario e assistenziale, la Fondazione CRL prosegue il suo impegno all'interno della Fondazione Coesione Sociale, con uno stanziamento di 1 milione di euro. Servirà per interventi nell'ambito del "durante e dopo di noi" rivolti a realtà della Piana di Lucca, della Versilia e della Valle del Serchio.

Nuovi bandi e stop iniziative concordate. Per il 2019 l'organo di indirizzo ha approvato ben 9 bandi (oltre ai due sopra menzionati per l'edilizia scolastica e gli impianti sportivi), dal valore complessivo di 6 milioni di euro. La grande novità di quest'anno è che non ci saranno più risorse per "iniziative terze da concordare", formula che comportava una sorta di canale di accesso privilegiato per alcune realtà del territorio (tra cui il Carnevale di Viareggio, il Pucciniano, la Versiliana, il Photolux Festival). Il prossimo anno tutte le risorse saranno quindi stanziate in seguito a una selezione da bando. Nello specifico questi sono i nuovi bandi. Bando "Eventi e iniziative rilevanti": dedicato a manifestazioni di rilievo, come grandi eventi in ambito culturale, ma anche a iniziative nell'ambito dello sviluppo locale, del volontariato, della filantropia e della beneficenza. Bando "Progetti e Attività culturali": iniziative culturali di entità minore. Bando "Sviluppo del territorio": per manifestazioni di promozione e valorizzazione del territorio. Bando "Categorie Sociali deboli e salute pubblica": assistenza agli anziani, sanità, volontariato e crescita giovanile. Bando "Innovazione scolastica": adeguamento tecnologico e didattico delle scuole di ogni ordine e grado della provincia. Bando "Generico": pensato per le piccole iniziative. Bando "Ricerca": ricerca scientifica e tecnologica. Bando "Infrastrutture e dotazioni strumentali": lavori pubblica utilità, anche volontariato e beneficenza. Bando "Interventi su beni culturali": arte, attività e beni culturali. Gli ultimi due bandi saranno attivati compatibilmente con le risorse disponibili.