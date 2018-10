Cronaca



Geonova, un'eccellenza al servizio del patrimonio artistico lucchese

martedì, 16 ottobre 2018, 16:59

di loreno bertolacci

Sono di questi giorni gli interventi di monitoraggio e manutenzione su alcune facciate delle più importanti chiese lucchesi. Non poteva mancare all’appuntamento la ditta Geonova, una delle maggiori aziende della provincia che si occupa di sollevamento. Con grande lungimiranza e capacità professionali la Geonova è riuscita a distinguersi ed imporsi a livello nazionale ed internazionale operando in vari settori, dove la difficile attività di sollevamento carichi risulta necessaria per la realizzazione di importanti opere.



Anche a Lucca è risultata indispensabile la sua professionalità per l’accesso di personale specializzato alle quote più alte delle facciate di importanti chiese lucchesi come quella nelle foto di San Michele. Lavoro di monitoraggio, pulizia e di risanamento strutturale conservativo di importanti opere d’arte che può avvenire in sicurezza alle quote più alte grazie a gru e piattaforme di sollevamento imponenti, che spesso vanno a sostituire ponteggi da mantenere per mesi sulle facciate di monumenti e chiese, nascondendo queste bellezze alla vista di turisti e residenti per mesi.



Francesco Giusti, proprietario della Geonova, ha fatto in modo che anche Lucca possa vantare un bel primato, quello di avere sul suo territorio, tempestato da gioielli architettonici come le nostre chiese, un’azienda che possa realmente “elevare” la bellezza delle stesse verso l’alto.



Geonova ed il suo proprietario, da sempre attaccato al proprio territorio e a Lucca, oltre che offrire la propria professionalità imprenditoriale a servizio del territorio, vanta anche la proprietà dell’omonima squadra di basket. Tecnologia, esperienza e professionalità viaggiano a braccetto con l’arte e con il territorio di appartenenza. Un’altra grande sfida, quella dell’arte, che proietta la Geonova verso il futuro.