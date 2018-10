Gesam Gas e Luce, sette società per rilevare il 60 per cento

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 19 ottobre 2018, 12:33

Stanotte, intorno all'una e mezzo, ha preso fuoco un camion sull'autostrada Firenze-mare, all'interno della galleria. Intervenuti sul posto la squadra del comando dei vigili del fuoco di Lucca con APS e successivamente con ABP. Interrotto per circa due ore il tratto d'autostrada Lucca-Viareggio A11 nella galleria monte Quiesa

venerdì, 19 ottobre 2018, 09:10

Questa mattina l'assessore al bilancio, controllo di gestione, tributi, società partecipate Giovanni Lemucchi ha illustrato alla Commissione consiliare competente la quarta ed ultima variazione sul bilancio 2018

giovedì, 18 ottobre 2018, 16:24

Parte la campagna del comune di Lucca per eliminare quella presenza dei sacchetti della spazzatura che, nel centro storico, ogni mattina rappresenta tutt'oggi un elemento di criticità per il decoro

giovedì, 18 ottobre 2018, 15:46

Il gruppo donatori di sangue FRATRES "Mario Staderini" della Misericordia di Lucca, l'unico gruppo di donatori di sangue rimasto attivo all'interno della città e da sempre collocato nella storica istituzione, festeggia quest'anno il 50° anniversario della sua fondazione

giovedì, 18 ottobre 2018, 14:05

Vengono segnalati i primi disagi nel traffico in entrata da Piazza S. Maria, dovuti non soltanto agli ingombranti cantieri dei Comics, ma anche alla sosta selvaggia di chi parcheggia i propri veicoli in divieto di sosta nella piazza, restringendo così ulteriormente la carreggiata per accedere a Via del Gonfalone e...

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:55

Gesto di solidarietà per Calci da parte dei dipendenti del Consorzio 1 Toscana Nord e dell'amministrazione tutta, che ha organizzato tre squadre di intervento nelle zone colpite dall'incendio