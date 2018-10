Cronaca



Grazie alla Compagnia Balestrieri di Lucca nasce “Il Palio dei Bimbi”

sabato, 13 ottobre 2018, 14:17

di andrea salerno

Lucca e la balestra, un binomio che risale al 1065, quando, nel corso di una guerra contro l'eterna rivale Pisa, fu richiesto l'ausilio dei balestrieri genovesi. Da allora, vista l'alta efficacia dell'arma, anche la città si dotò di un corpo proprio addestrato all'uso della balestra e dal XII secolo fu istituito un palio. La Compagnia Balestrieri, che dal 1970 ha l'obiettivo di rievocare e dar lustro alle tradizioni lucchesi, ha presentato un nuovo progetto atto a coinvolgere i bambini della città, introducendoli nell'associazione e facendoli crescere in un ambiente sano e stimolante. Per questo, nel 2020, anno del 50° anniversario della compagnia, si svolgerà il primo palio interamente dedicato ai più piccoli che, a partire da oggi pomeriggio alle 16, inizieranno gli allenamenti per arrivare pronti all'evento.

“Il nostro intento primario è divulgare la storia di Lucca, città a cui siamo legatissimi – ha esordito Giorgio Serafini, gonfaloniere della Compagnia Balestrieri -. Vorremmo reclutare dei bambini per formare nuovi balestrieri, sbandieratori e figuranti. Contatteremo le scuole medie ed elementari per cercare eventuali interessati. La Compagnia vuole essere, innanzitutto, una scuola di vita che insegni l'aggregazione ai giovani, cosa raramente rintracciabile al giorno d'oggi”.

“La Compagnia deve ringraziare Antonio Romiti che, durante il suo incarico da direttore dell'archivio storico di Lucca, nel corso delle proprie ricerche scoprì l'esistenza del palio delle balestre e volle farlo rivivere. La Balestra nel medioevo era un'arma letale, ritenuta indispensabile per la difesa. In Italia l principali scuole di balestra si ebbero a Genova, Pisa e Lucca, dove si iniziò ad utilizzare nell'XI secolo. Successivamente, fu istituito un palio che si disputò fino al 1645. Attualmente possono partecipare alla competizione tutti i cittadini maggiorenni della provincia di Lucca iscritti all'associazione. Adesso, viste le richieste di alcuni genitori, abbiamo deciso di creare un palio per bambini, evento già presente in altre realtà come, d esempio, Massa Marittima e San Marino – ha affermato il cancelliere della Compagnia, Massimo Baldocchi -”.

Ogni bambino sarà seguito da un balestriere esperto che ne curerà la formazione. Inoltre, sono stati creati degli appositi panchetti dai quali dovranno solo imparare a concentrarsi e scoccare la freccia verso il bersaglio. Le operazioni di caricamento della balestra, per garantire la completa sicurezza, verranno eseguite da un adulto.

“L'impegno per attrezzarci è stato notevole. Abbiamo creato delle balestre più piccole, adatte ai bambini e con una gittata di 15 metri, a differenza di quelle per adulti che arrivano a 35. I corsi sono rivolti ai bambini dagli 8 ai 13 anni. Vogliamo che i partecipanti capiscano che la squadra viene prima del singolo, perché solo così si cresce in modo sano e si rispettano le altre persone. Mi auguro che in futuro ci sia una maggiore attenzione alle rievocazioni ed ai giochi storici – ha dichiarato Giuseppe Dal Poggetto, balestriere e responsabile del nuovo progetto -”.

Il corso, che avrà inizio a partire da oggi pomeriggi alle 16 presso la casermetta del baluardo San Pietro, davanti al Villaggio del Fanciullo, non ha un limite di partecipanti e le sole spese previste sono per il la tessera associativa e l'assicurazione. Chiunque sia interessato a partecipare o voglia maggiori informazioni può scrivere una mail a info@compagniabalestrierilucca.it oppure chiamare il numero 3382371277.